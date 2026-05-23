Home | Fotbal | Premier League | “Am un singur regret” Pep Guardiola a surprins după 10 ani la Manchester City: “Vreau să mărturisesc”

“Am un singur regret” Pep Guardiola a surprins după 10 ani la Manchester City: “Vreau să mărturisesc”

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 11:26

Comentarii
Am un singur regret Pep Guardiola a surprins după 10 ani la Manchester City: Vreau să mărturisesc

Pep Guardiola / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pep Guardiola a decis să plece de la Manchester City, după 10 ani în care a scris istorie la echipa de pe Etihad. În această perioadă, spaniolul a ridicat 20 de trofee deasupra capului, printre care 6 titluri în Premier League şi un trofeu UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guardiola a schimbat radical faţa lui Manchester City în 2016, atunci când a ajuns pe Etihad, şi a intrat în istoria “cetăţenilor”. Chiar dacă a avut un succes uriaş la City, Guardiola a vorbit şi despre regretul său de la Manchester.

Pep Guardiola regretă că nu i-a dat nicio şansă lui Joe Hart

În 2016, la scurt timp după ce a venit la Manchester City, Pep Guardiola i-a transmis lui Joe Hart că nu face parte din planurile sale. Fostul portar al naţionalei Angliei nu se potrivea cu stilul de joc pe care Pep Guardiola voia să îl implementeze la City, iar englezul a fost împrumutat la Torino şi West Ham, pentru ca mai târziu, în 2018, să plece de la Manchester City şi să semneze cu Burnley.

La 10 ani distanţă, Pep Guardiola a recunoscut că regretă faptul că nu i-a dat nicio şansă lui Joe Hart atunci când a ajuns prima oară pe Etihad:

“Vreau să mărturisesc ceva. Am un singur regret. De fapt, am mai multe regrete. Când iei foarte multe decizii, foarte, foarte multe decizii, faci și greșeli. Dar există un regret pe care l-am ascuns adânc în mine mulți ani. Nu i-am oferit lui Joe Hart șansa de a fi alături de mine și de a demonstra cât de bun portar era. Și ar fi trebuit să o fac.

Reclamă
Reclamă

Tot respectul pentru Claudio (n.r. Bravo), tot respectul pentru Ederson, care au venit și au fost importanți, dar în acel moment, m-am gândit: «Bine, Joe, hai să încercăm să facem asta împreună și, dacă nu funcționează, atunci schimbăm, pentru că se mai întâmplă». Dar s-a întâmplat altfel. În viață trebuie uneori să iau decizii și, câteodată, nu sunt suficient de corect”, a declarat Pep Guardiola, citat de sportskeeda.com.

Guardiola va deveni ambasador Global al City Football Group. Antrenorul catalan le va oferi cluburilor implicate sfaturi tehnice. Manchester City, Melbourne, Ctiy, New York City, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Girona, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia sunt cluburile ce fac parte din City Football Group.

Furtuni violente au făcut prăpăd în mai multe oraşe. Apa a intrat în case, iar copacii au căzut pe mașiniFurtuni violente au făcut prăpăd în mai multe oraşe. Apa a intrat în case, iar copacii au căzut pe mașini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Observator
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
Fanatik.ro
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
15:29

Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”
14:31

Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă”
14:19

Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă
14:06

Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!
14:01

FotoNicuşor Bancu s-a vopsit, după eventul cu Universitatea Craiova! Oltenii devin cetăţeni de onoare ai oraşului
13:33

LIVE VIDEOLetonia – SUA se joacă ACUM. Alte două meciuri de la Campionatul Mondial de hochei se văd în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 4 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”