“Am un singur regret” Pep Guardiola a surprins după 10 ani la Manchester City: “Vreau să mărturisesc”

Pep Guardiola a decis să plece de la Manchester City, după 10 ani în care a scris istorie la echipa de pe Etihad. În această perioadă, spaniolul a ridicat 20 de trofee deasupra capului, printre care 6 titluri în Premier League şi un trofeu UEFA Champions League.
Guardiola a schimbat radical faţa lui Manchester City în 2016, atunci când a ajuns pe Etihad, şi a intrat în istoria “cetăţenilor”. Chiar dacă a avut un succes uriaş la City, Guardiola a vorbit şi despre regretul său de la Manchester.
Pep Guardiola regretă că nu i-a dat nicio şansă lui Joe Hart
În 2016, la scurt timp după ce a venit la Manchester City, Pep Guardiola i-a transmis lui Joe Hart că nu face parte din planurile sale. Fostul portar al naţionalei Angliei nu se potrivea cu stilul de joc pe care Pep Guardiola voia să îl implementeze la City, iar englezul a fost împrumutat la Torino şi West Ham, pentru ca mai târziu, în 2018, să plece de la Manchester City şi să semneze cu Burnley.
La 10 ani distanţă, Pep Guardiola a recunoscut că regretă faptul că nu i-a dat nicio şansă lui Joe Hart atunci când a ajuns prima oară pe Etihad:
“Vreau să mărturisesc ceva. Am un singur regret. De fapt, am mai multe regrete. Când iei foarte multe decizii, foarte, foarte multe decizii, faci și greșeli. Dar există un regret pe care l-am ascuns adânc în mine mulți ani. Nu i-am oferit lui Joe Hart șansa de a fi alături de mine și de a demonstra cât de bun portar era. Și ar fi trebuit să o fac.
Tot respectul pentru Claudio (n.r. Bravo), tot respectul pentru Ederson, care au venit și au fost importanți, dar în acel moment, m-am gândit: «Bine, Joe, hai să încercăm să facem asta împreună și, dacă nu funcționează, atunci schimbăm, pentru că se mai întâmplă». Dar s-a întâmplat altfel. În viață trebuie uneori să iau decizii și, câteodată, nu sunt suficient de corect”, a declarat Pep Guardiola, citat de sportskeeda.com.
Guardiola va deveni ambasador Global al City Football Group. Antrenorul catalan le va oferi cluburilor implicate sfaturi tehnice. Manchester City, Melbourne, Ctiy, New York City, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Girona, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia sunt cluburile ce fac parte din City Football Group.
