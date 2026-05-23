Home | NBA | Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs! SGA şi Wemby, câte 26 de puncte în meciul 3

Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs! SGA şi Wemby, câte 26 de puncte în meciul 3

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 11:46

Comentarii
Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs! SGA şi Wemby, câte 26 de puncte în meciul 3

Shai Gilgeous-Alexander / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-108, formaţia San Antonio Spurs, vineri seara, în cel de-al treilea meci al finalei Conferinţei de Vest a Ligii profesioniste nord-americane de baschet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, dublu câştigător al trofeului MVP, a reuşit 26 de puncte şi 12 pase decisive pentru Thunder, care conduce acum cu 2 victorii la 1 în această serie. Cele două formaţii se vor înfrunta din nou pe 24 mai, tot la San Antonio (Texas).

Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs

Vedeta gazdelor, francezul Victor Wembanyama, a înscris la rândul său 26 de puncte, dar nu a putut evita înfrângerea lui Spurs.

În finala Conferinţei de Est, New York Knicks a câştigat primele două meciuri cu Cleveland Cavaliers, următoarea partidă fiind programată pe 23 mai, la Rocket Arena din Cleveland.

Seriile din play-off-ul NBA se dispută după sistemul “cel mai bun din şapte meciuri”.

Reclamă
Reclamă

Meciul 3 al finalei Conferinţei de Est din NBA dintre Cleveland Cavaliers şi New York Knicks va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 03:00, LIVE în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Observator
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
Fanatik.ro
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
15:54

Gigi Becali l-a sunat pe MM Stoica şi i-a decis soarta jucătorului de la FCSB: “I-am spus!”
15:29

Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”
14:31

Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă”
14:19

Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă
14:06

Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!
14:01

FotoNicuşor Bancu s-a vopsit, după eventul cu Universitatea Craiova! Oltenii devin cetăţeni de onoare ai oraşului
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 4 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”