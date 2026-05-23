Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs! SGA şi Wemby, câte 26 de puncte în meciul 3

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-108, formaţia San Antonio Spurs, vineri seara, în cel de-al treilea meci al finalei Conferinţei de Vest a Ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, dublu câştigător al trofeului MVP, a reuşit 26 de puncte şi 12 pase decisive pentru Thunder, care conduce acum cu 2 victorii la 1 în această serie. Cele două formaţii se vor înfrunta din nou pe 24 mai, tot la San Antonio (Texas).

Oklahoma City Thunder conduce seria cu San Antonio Spurs

Vedeta gazdelor, francezul Victor Wembanyama, a înscris la rândul său 26 de puncte, dar nu a putut evita înfrângerea lui Spurs.

În finala Conferinţei de Est, New York Knicks a câştigat primele două meciuri cu Cleveland Cavaliers, următoarea partidă fiind programată pe 23 mai, la Rocket Arena din Cleveland.

Seriile din play-off-ul NBA se dispută după sistemul “cel mai bun din şapte meciuri”.