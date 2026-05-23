Luis Enrique a făcut gluma momentului după anunţul plecării lui Guardiola de la Manchester City

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a avut numai cuvinte frumoase la adresa lui Pep Guardiola, cel despre care spune că a schimbat lumea fotbalului pentru totdeauna.

Rival al lui Pep Guardiola în lupta pentru trofee, Luis Enrique a recunoscut că-l consideră pe conaţionalul său ca fiind cel mai bun din istorie. Ba mai mult, tehnicianul de la PSG chiar a glumit pe seama modului în care Pep a revoluţionat fotbalul la nivel tactic.

“Pep Guardiola e cel mai bun antrenor din istorie. Nu vreau să mă gândesc (n.r. la retragerea lui Pep din fotbal). Vreau să-l mai vedem mulţi ani. E numărul 1, cel mai bun antrenor. Un model pentru toţi. Nu doar pentru că a câştigat trofee, ci pentru că a schimbat fotbalul. Cum adică ai tupeul să muţi fundaşii laterali în centru?”, a spus Luis Enrique, citat de Fabrizio Romano.

De altfel, Luis Enrique şi Pep Guardiola au evoluat împreună pentru Barcelona între 1996 şi 2001, iar ambii au devenit între timp şi câştigători de Liga Campionilor cu formaţia de pe Nou Camp din postura de antrenori.

Pep Guardiola pleacă de la Manchester City după 10 ani

Manchester City a confirmat că Pep Guardiola nu va mai continua la formaţia de pe Etihad şi din sezonul viitor, iar ibericul îşi va încheia astfel mandatul la formaţia engleză după 10 ani şi 20 de trofee câştigate. În locul său, “cetăţenii” l-au ales ca succesor pe Enzo Maresca, italianul care a pregătit-o ultima dată pe rivala din Premier League, Chelsea. Totuşi, Guardiola va rămâne în postura de ambasador al grupării britanice.