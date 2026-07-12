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Lui Mirel Rădoi nu-i mai arde de glume! Le-a spus turcilor clar: „Vom avea de suferit!”

Sebastian Ujica Publicat: 12 iulie 2026, 21:27

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Lui Mirel Rădoi nu-i mai arde de glume! Le-a spus turcilor clar: Vom avea de suferit!”

Mirel Rădoi a preluat-o în primăvară pe Gaziantep

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Mirel Rădoi a revenit săptămâna această după vacanță și a început pregătirea noului sezon la Gaziantep. Antrenorul de 45 de ani este gata să lupte cu granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș în noul sezon.

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Rădoi urmează să primească întăriri de la patronul echipei în perioada următoare. Conform presei din Turcia, Gaziantep va aduce curând 4-5 jucători.

Avertismentul lui Rădoi pentru jucători

La finalul primei săptămâni din presezon, Mirel Rădoi a fost invitat de jurnalistul Berke Gayretli la un interviu și a vorbit atât despre lucrurile observate în primele zile după vacanță, cât și despre provocările din această perioadă.

„Evident, am început cantonamentul de presezon și trebuie să stabilim o strategie, urmând ca apoi să continuăm pe baza ei. Cu siguranță nu este o muncă ușoară. În perioada de dinaintea sezonului, pot exista unii jucători care își doresc să plece, iar alții care vor să rămână. Totuși, faptul că sunt alături de acești fotbaliști este un lucru minunat, pentru că muncim împreună. Va fi o perioadă de pregătire de o lună; probabil că vom suferi pe parcursul acestei luni, însă este extrem de important să intrăm în noul sezon complet pregătiți.

Ceea ce vreau să subliniez este că jucătorii trebuie să vină aici motivați, sunt obligați să fie conectați. O vacanță de șase săptămâni este, fără doar și poate, o vacanță lungă, iar ei trebuiau să profite și să se bucure de ea. Evident, în primele zile de la revenire, ieșirea din acea atmosferă de vacanță și reintrarea în rutină pot fi mai dificile. Însă, imediat după aceea, noi le facem testele necesare pentru a vedea exact la ce nivel se află și care este starea lor actuală. De altfel, noi le-am trimis programe de antrenament și pe parcursul vacanței, iar atâta timp cât le-au respectat, nu apar probleme majore” a spus Mirel Rădoi în interviul pentru beIN Turcia.

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