Arabii au pregătit banii pentru starul Barcelonei: 80.000.000 de euro

Cluburile din Arabia Saudită au pregătit banii pentru a efectua noi transferuri de senzație, iar Al-Hilal are un obiectiv clar în această vară: aducerea lui Raphinha.

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Fotbalistul Barcelonei are pe masă o ofertă astronomică și nici suma de transfer nu este deloc una neglijabilă, arabii fiind dispuși să ofere 80 de milioane de euro.

Al-Hilal pune la bătaie o sumă uriașă pentru Raphinha

Cu Anthony Gordon și Karim Adeyemo aduși pe Camp Nou, Barcelona s-ar putea despărți de anumiți jucători de profil ofensiv în această vară. Ferran Torres este în discuții avansate cu Paris Saint Germain, în timp ce Raphinha este dorit tot mai mult în Arabia Saudită.

Presa din Brazilia anunță că Al-Hilal a pregătit deja banii pentru jucătorul de 29 de ani și suma pusă la bătaie este de 80 de milioane de euro. Mai mult decât atât, sursa citată menționează că arabii îi propun un salariu de patru ori mai mare.

În prezent, Raphinha încasează la Barcelona un salariu anual de aproximativ 17 milioane de euro. Deci, la noua sa echipă, brazilianul ar putea câștiga aproximativ 70 de milioane de euro.