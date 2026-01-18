Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa - Antena Sport

Închide meniul
Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 8:44

Nicolae Stanciu, la Genoa / Profimedia

Nicolae Stanciu e tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa, după jumătate de sezon, fiind aşteptat să semneze cu Dalian Yingbo, formaţie din prima ligă din China.

Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a fost inclus de Daniele De Rossi în lotul celor de la Genoa pentru meciul cu Parma, din această etapă de Serie A, semn că plecarea sa este iminentă.

Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă: Dalian Yingbo

Presa din Asia a anunţat că Dalian Yingbo a ajuns la un acord cu Nicolae Stanciu, astfel că internaţionalul român e aşteptat să se întoarcă în China, acolo unde a mai evoluat pentru Wuhan Three Towns în perioada 2022 – 2023.

Chinezii menţionează că Nicolae Stanciu va fi curând prezentat oficial la Dalian Yingbo, fiindu-i acceptate toate condiţiile impuse. În stagiunea precedentă, echipa la care e dorit căpitanul naţionalei s-a clasat pe locul 11.

“Pe 18 ianuarie 2026, mai multe surse de încredere au confirmat că internaționalul român Stanciu este foarte aproape de a se alătura echipei Dalian Yingbo din Superliga Chineză. Negocierile progresează fără probleme, iar transferul este așteptat să fie anunțat oficial în viitorul apropiat.

Jucătorul însuși este deschis revenirii în Superliga Chineză, iar Dalian a dat dovadă de o sinceritate puternică. Toate condițiile au fost acceptate rapid.

Pentru Dalian InBev, achiziționarea lui Stanciu este un pas crucial în îmbunătățirea forței echipei. Sezonul trecut, echipei i-a lipsit organizarea la mijlocul terenului.

Pentru Stanciu, acest transfer înseamnă asigurarea unui timp de joc stabil și continuarea performanțelor sale de nivel înalt pe tot parcursul carierei“, au notat chinezii despre viitorul lui Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a semnat cu Genoa la începutul sezonului, după insistenţele lui Dan Şucu. Căpitanul naţionalei, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat doar şapte meciuri pentru “grifoni”, în toate competiţiile, iar în ultimul, cu AC Milan, a ratat un penalty în prelungiri.

