Nou antrenor la Concordia Chiajna. Andrei Cristea a plecat!

Andrei Cristea a plecat de la Concordia Chiajna. Tehnicianul a părăsit clubul, după ce a ajuns la finalul contractului, iar conducerea ilfovenilor a decis să nu-l mai prelungească.

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În locul lui Adrian Cristea a fost numit antrenor Adrian Scarlatache.

“Adrian Scarlatache, noul antrenor principal! Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna anunta oficial ca incepand de astazi, Adrian Scarlatache este noul antrenor principal al formației noastre.

Acesta a activat ca antrenor secund la echipa noastra in mandatul lui Andrei Cristea. Alaturi de el, din staff-ul tehnic vor mai face parte Paul Batin antrenor secund si

Florin Matache antrenor cu pregatirea portarilor.