Andrei Cristea, verdict înainte de FCSB - Young Boys! Ce a spus despre derby-ul cu Universitatea Craiova - Antena Sport

FCSB și Universitatea Craiova au parte de dueluri tari în cupele europene, înaintea meciului direct din Liga 1. Gruparea roș-albastră a debutat cu victorie în faza principală a UEFA Europa League, în timp ce oltenii vor juca în premieră în grupa principală de Conference.
Andrei Cristea a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport despre cele două partide de joi, dar a și analizat disputa directă dintre campioana en-titre și liderul la zi din Liga 1.
Andrei Cristea știe ce plus are FCSB înaintea meciului cu Young Boys
Instalat recent pe banca Concordiei Chiajna, Andrei Cristea a vorbit pentru Antena Sport despre cele două meciuri europene pe care urmează să le dispute FCSB și Universitatea Craiova joi, în Europa League, respectiv Conference League.
De asemenea, tehnicianul român, care a îmbrăcat tricoul ambelor formații, și-a exprimat opinia și referitor la duelul direct din cadrul etapei a 12-a din Liga 1.
„O săptămână specială. FCSB joacă acasă cu Young Boys, apoi cu Craiova tot acasă. În timp ce Craiova are în deplasare cu Rakow, apoi tot în deplasare cu FCSB. Lucrurile sunt total opuse. Am încredere în ambele echipe.
Pentru FCSB experienţa europeană contează foarte mult, s-a văzut asta şi în meciul precedent pe care l-au câştigat contra celor de la Go Ahead Eagles.
FCSB are un meci greu, dacă va câştiga, va da o altă direcţie acestui campionat. Moralul lor va fi la cote ridicate, revenirea în campionat şi calificarea în play-off, este foarte plauzibilă”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate pentru Antena Sport.
