O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină

Lumea fotbalului din România este zguduită de o nouă veste. Ripensia Timișoara a anunțat decesul unuia dintre copiii din academie, Ianis Sârbu, în vârstă de doar 14 ani, care și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut vineri seara, alături de tatăl său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul bănățean a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând durerea profundă resimțită de întreaga comunitate.

„Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sârbu, care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, în urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie. În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința.

Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în comunicatul clubului.