O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 13:38

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină

Lumea fotbalului din România este zguduită de o nouă veste. Ripensia Timișoara a anunțat decesul unuia dintre copiii din academie, Ianis Sârbu, în vârstă de doar 14 ani, care și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut vineri seara, alături de tatăl său.

Clubul bănățean a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând durerea profundă resimțită de întreaga comunitate.

„Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sârbu, care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, în urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie. În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința.

Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în comunicatul clubului.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
Observator
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Fanatik.ro
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
16:35

Arsenal, pas greșit în lupta pentru titlul. Echipa lui Arteta a pierdut cu Bournemouth
16:25

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Un măscărici”. Nici Generaţia de Aur nu a scăpat: “Asta e nenorocirea”
16:12

Cel mai nebun protest al suporterilor: fără bere și cârnați pe stadion. Motivul boicotului
15:43

Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta
15:18

Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League
14:41

Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 3 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 4 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 5 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă” 6 Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii