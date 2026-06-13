Motivul incredibil pentru care 13.000 de argentinieni au primit “interzis” la Campionatul Mondial, în SUA

Cei care nu îşi plătesc pensia alimentară nu vor putea asista la Cupa Mondială. Înaintea competiţiei, autorităţile americane au primit din partea autorităţilor argentiniene o listă cu 13.000 de taţi care au fost înregistraţi pentru încălcări repetate ale obligaţiei de a plăti pensia alimentară copiilor lor, relatează cotidianul La Nacion.

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Această decizie se aplică meciurilor organizate în Statele Unite, unde se vor desfăşura 78 din cele 104 meciuri ale turneului co-organizat cu Canada şi Mexic. Dacă aceşti suporteri sperau să asiste la evoluţiile echipei lui Lionel Messi, deţinătoarea titlului, vor trebui să renunţe la primele trei meciuri ale Albicelestei, care se vor disputa la Kansas City şi Dallas.

13.000 de argentinieni au interzis în SUA la Campionatul Mondial

La începutul anilor 2000, capitala Argentinei a instituit un registru public pentru a identifica părinţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile şi a-i obliga să plătească pensia alimentară. Judecătorii comunică administraţiei locale identitatea persoanei respective, care, odată înregistrată, este privată de anumite drepturi până la achitarea datoriei.

Nu este posibilă reînnoirea permisului de conducere, participarea la licitaţii organizate de autorităţile locale, depunerea unei cereri de adopţie a unui copil sau solicitarea unui împrumut bancar de la o instituţie publică.

În ciuda constrângerilor severe impuse de acest sistem de înregistrare, neplăţile persistă. Acum un an, municipalitatea din Buenos Aires a decis să le interzică părinţilor care nu îşi achită datoriile accesul la meciurile de fotbal şi la concerte. Spectatorii care se prezintă la stadioanele din capitală sunt supuşi unor controale de identitate efectuate de poliţia municipală, care verifică dacă nu figurează în baza de date.