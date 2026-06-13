Programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială! Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Iată programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Turneul final care se desfășoară în premieră în trei țări, SUA, Canada și Mexic, a debutat joi seară cu victoria selecționatei mexicane în fața Africii de Sud și a continuat vineri dimineață cu succesul Coreei de Sud, 2-1 în fața Cehiei.
Programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială
- 22:00 Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 01:00 Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 04:00 Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 07:00 Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Lot Qatar CM 2026
- Portari: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
- Fundaşi: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)
- Mijlocaşi: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
- Atacanţi: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shanan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)
- Selecționer: Julen Lopetegui
Lot Elveţia CM 2026
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)
- Fundaşi: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)
- Mijlocaşi: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)
- Atacanţi: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)
- Selecționer: Murat Yakin
Lot Brazilia CM 2026
- Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
- Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
- Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
- Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Selecţioner: Carlo Ancelotti
Lot Maroc CM 2026
- Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
- Fundași: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
- Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
- Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
- Selecţioner: Mohamed Ouahbi
Lot Haiti CM 2026
- Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)
- Fundași: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (Gent), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
- Mijlocași: Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)
- Atacanți: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvaros)
- Selecţioner: Sebastien Migne
Lot Scoția CM 2026
- Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
- Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
- Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
- Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
- Selecţioner: Steve Clarke
Lot Australia CM 2026
- Portari: Mat Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC)
- Fundaşi: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (NYCFC)
- Mijlocaşi: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O’Neill (NYCFC)
- Atacanţi: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
- Selecționer: Tony Popovic
Lot Turcia CM 2026
- Portari: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
- Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)
- Mijlocaşi: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
- Atacanţi: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)
- Manager: Vincenzo Montella
Cupa Mondială, Grupa A, program complet
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
11 iunie, Mexic – Africa de Sud 2-0 Detalii AICI
12 iunie, Coreea de Sud – Cehia 2-1. Detalii AICI
18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa B, program complet
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa C, program complet
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa D, program complet
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa E, program complet
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa F, program complet
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa G, program complet
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa I, program complet
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa J, program complet
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa K, program complet
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa L, program complet
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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