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Moment fără precedent în fotbal! Faza de la Cupa Mondială care a adus aminte de gafa lui Radu Petrescu

Andrei Nicolae Publicat: 13 iunie 2026, 7:01

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Moment fără precedent în fotbal! Faza de la Cupa Mondială care a adus aminte de gafa lui Radu Petrescu

Almiron, primind un cartonaș galben în SUA - Paraguay / Profimedia

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Duelul de la Cupa Mondială dintre Statele Unite și Paraguay, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea nord-americanilor, a arătat puterile sporite ale arbitrilor din camera VAR. Danny Makkelie a anulat un cartonaș galben și o lovitură liberă pe care le acordase în mod eronat după ce a fost chemat de colegii săi din cabină în fața monitorului.

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Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul pe teren propriu la World Cup 2026, după ce au învins Paraguay cu scorul de 4-1. Duelul a fost marcat de primul autogol al turneului, reușite spectaculoase, dar și de o fază intrigantă petrecută la camera VAR.

Cartonaș galben și lovitură liberă anulate în SUA – Paraguay 4-1

În minutul 50, sud-americanul Miguel Almiron a căzut în apropierea careului după un duel cu Tim Ream. Centralul olandez Makkelie a acordat lovitură liberă pentru Paraguay și l-a sancționat pe jucătorul SUA cu un cartonaș galben.

Fotbaliștii sud-americani au executat faza fixă, însă la scurt timp după arbitrul a oprit jocul, creându-se un moment de confuzie. Ulterior, Makkelie a mers la monitorul VAR, unde se afla ibericul Carlos del Cerro Grande, iar pe reluare a văzut că de fapt Almiron simulase grosolan la faza unde a obținut lovitura liberă.

După ce a analizat momentul, olandezul s-a convins că a comis o greșeală, i-a anulat “galbenul” lui Ream și i l-a dat paraguayanului pentru simulare. În plus, lovitura liberă a sud-americanilor a fost anulată, faza fiind întreuptă în mijlocul acțiunii.

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Încă de dinainte de Cupa Mondială s-a discutat despre sporirea analizelor din camera VAR pentru a avea un joc cât mai lipsit de greșeli, iar această situație oferă un exemplu concret în acest sens. Atunci când Makkelie s-a dus la monitor să revadă faza, pe transmisiune a apărut “VAR Review: Mistaken Identity”. Potrivit regulilor FIFA, aceasta face referire la “posibila eroare de identificare apare atunci când un jucător primește un cartonaș galben sau roșu pentru un fault comis de un alt jucător

Momentul de la Los Angeles a adus aminte de gafa uriașă comisă de Radu Petrescu în partida din Liga 1 dintre FC Argeș și Petrolul. Atunci, centralul le-a anulat piteștenilor o reușită perfect valabilă pe final de meci, fluierând un fault în atac înainte ca mingea să intre în poartă, motiv pentru care VAR nu a putut interveni.

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