Moment fără precedent în fotbal! Faza de la Cupa Mondială care a adus aminte de gafa lui Radu Petrescu

Duelul de la Cupa Mondială dintre Statele Unite și Paraguay, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea nord-americanilor, a arătat puterile sporite ale arbitrilor din camera VAR. Danny Makkelie a anulat un cartonaș galben și o lovitură liberă pe care le acordase în mod eronat după ce a fost chemat de colegii săi din cabină în fața monitorului.

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Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul pe teren propriu la World Cup 2026, după ce au învins Paraguay cu scorul de 4-1. Duelul a fost marcat de primul autogol al turneului, reușite spectaculoase, dar și de o fază intrigantă petrecută la camera VAR.

Cartonaș galben și lovitură liberă anulate în SUA – Paraguay 4-1

În minutul 50, sud-americanul Miguel Almiron a căzut în apropierea careului după un duel cu Tim Ream. Centralul olandez Makkelie a acordat lovitură liberă pentru Paraguay și l-a sancționat pe jucătorul SUA cu un cartonaș galben.

Fotbaliștii sud-americani au executat faza fixă, însă la scurt timp după arbitrul a oprit jocul, creându-se un moment de confuzie. Ulterior, Makkelie a mers la monitorul VAR, unde se afla ibericul Carlos del Cerro Grande, iar pe reluare a văzut că de fapt Almiron simulase grosolan la faza unde a obținut lovitura liberă.

După ce a analizat momentul, olandezul s-a convins că a comis o greșeală, i-a anulat “galbenul” lui Ream și i l-a dat paraguayanului pentru simulare. În plus, lovitura liberă a sud-americanilor a fost anulată, faza fiind întreuptă în mijlocul acțiunii.