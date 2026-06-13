Președintele lui “U” Cluj jubilează după golul macat de Jovo Lukic la Cupa Mondială: “A meritat”

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a oferit o primă reacție după ce Jovo Lukic a înscris la Cupa Mondială în partida Bosniei și Herțegovina contra Canadei, încheiată 1-1. Oficialul “șepcilor roșii” s-a arătat încântat de ce a reușit jucătorul său și consideră că acest moment pune echipa din Ardeal pe harta fotbalului mondial.

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Jovo Lukic, golgheterul sezonului trecut din Liga 1, a marcat pentru naționala Bosniei și Herțegovina la Cupa Mondială în primul duel al reprezentativei sale de la turneul final. Balcanicii au remizat la Toronto în fața țării gazdă, Canada, la capătul unui duel interesant în care privirile suporterilor români au stat în mare parte pe jucătorul lui “U” Cluj.

Jovo Lukic, lăudat de Radu Constantea după reușita din Canada – Bosnia 1-1

În minutul 21, Lukic a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner, iar după meci o reacție din partea clubului din Liga 1 pe care îl reprezintă nu a întârziat să apară. Președintele Radu Constantea și-a lăudat jucătorul și a spus cât de importantă e reușita bosniacului pentru numele Universității Cluj.

“Ne bucurăm foarte mult pentru Jovo, cred că a meritat acest efort la Cupa Mondială. Foarte important pentru el că a reușit să și marcheze, pentru că a avut un sezon foarte bun și cred că este o realizare, în primul rând, pentru el.

Sigur, și noi ca și club ne bucurăm pentru că se reprezintă acolo prin Jovo și cred că și pentru suporteri e important că avem un marcator la Campionatul Mondial. Este o mare realizare pentru Jovo, mă bucur foarte mult pentru el și cred că și datorită lui astăzi multă lume a auzit de Universitatea Cluj și pentru asta îi mulțumim și suntem mândri să-l avem acolo“, a spus Constantea la emisiunea “Templul Sportului”.