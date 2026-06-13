Jaf la Cupa Mondială! Naționala Angliei, lăsată fără mingi și ghete înainte de debutul în competiție

Echipa Angliei a fost victima unui jaf surprinzător înaintea primei lor sesiuni de antrenament la Kansas City, locul ales pentru a-şi stabili cantonametul în timpul Cupei Mondiale din 2026.

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În timp ce se pregătesc pentru debutul în Cupa Mondială din 2026 împotriva Croaţiei, jucătorii lui Thomas Tuchel au avut neplăcuta surpriză de a constata dispariţia unui lot de ghete destinate meciurilor, precum şi a unei mari părţi din rezerva lor de mingi.

Kane și Bellingham, printre jucătorii afectați de furt. Poliția locală a fost sesizată

Potrivit Daily Mail, aceste echipamente au fost furate dintr-o dubiţă a staff-ului englez în timp ce se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză îşi petrecuse primele zile ale şederii sale în America. Tot potrivit cotidianului britanic, Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci.

Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure. Rămâne de văzut cum va gestiona situaţia staff-ul lui Thomas Tuchel, având în vedere că primul antrenament al “Three Lions” la Kansas City este programat pentru sâmbătă.

🚨🤯Breaking news: England has been robbed.

Match boots belonging to several stars were stolen from a team van.

Training balls were also taken, leaving the squad with just ONE ball.

Staff are now racing to replace the missing equipment ahead of Saturday’s session in Kansas… pic.twitter.com/7fATxVK9Sm

— MatchDay Central (@MatchDCentral) June 13, 2026