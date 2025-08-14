Jurnal Antena Sport | Să crești mare - Antena Sport

Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League. Echipele de start

Video Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita

Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB!

VIDEO Adina Diaconu, pe tabloul principal la Europe Smash – Sweden 2025. Sîngeorzan şi Dragoman au fost eliminate

LIVE TEXT Drita – FCSB 0-2. Juri Cisotti şi David Miculescu au marcat. Evoluţie de vis pentru campioană

Spartak Trnava – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare

1

Foto Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo

2

Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare”

3

Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez

4

Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”

5

“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”

6

Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat