"Asta e important" Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: "Avem nevoie de ei" - Antena Sport

“Asta e important” Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: “Avem nevoie de ei”

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 15:00

FOTO: AntenaSport

Adrian Ilie a venit cu un mesaj pentru jucătorii români din străinătate, care sunt convocați în mod frecvent la echipa națională a României. „Cobra” a transmis că este foarte important ca aceștia să joace la echipele de club.

Mai mulți tricolori au schimbat echipele de club în această perioadă de mercato, în speranța de a aduna mai multe meciuri. Acum, Adrian Ilie a venit cu un apel pentru fotbaliști.

Adrian Ilie a transmis un mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale

În opinia lui Adrian Ilie, schimbările de echipă sunt benefice, însă acesta a atenționat că jucătorii trebuie să dea totul la noile cluburi, pentru a fi în formă și la echipa națională.

„Mulți au plecat spre Turcia sau Grecia. Este foarte important ca cei care au schimbat echipele să joace meci de meci, pentru că avem nevoie de ei la echipa națională! Man și Mihăilă când erau titulari la Parma aveau alt statut la echipa națională.

E bine că și-au schimbat echipele, dar trebuie să joace la aceste echipe pentru că avem nevoie de ei.

O să dăm un baraj oricum. Avem șansă și la primul loc, putem să câștigăm toate meciurile până la final. E important ca jucătorii să joace, să dea același randament la națională ca la echipele de club, pentru a avea o șansă și la baraj”, a spus Adi Ilie, la digisport.ro.

România luptă în preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

În momentul de față, tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul 3 în Grupa H, cu 6 puncte, la 3 lungimi de liderul Bosnia, care are un meci în minus disputat. România este la egalitate de puncte cu Austria, însă adversara directă are cu două meciuri în minus față de selecționata tricoloră.

S-au pus în vânzare biletele la Cipru – România. Câte tichete pot cumpăra fanii “tricolorilor”

Naţionala României întâlneşte Cipru, la Nicosia, pe GSP Stadium, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Biletele pentru meciul de pe 9 septembrie sunt disponibile online până în data de 24 august, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Preţul unui tichet este de 10 euro, iar toate locurile rezervate fanilor români sunt repartizate la Tribuna Nord, inelele 1 şi 2, informează frf.ro.

Ca urmare a dialogului dintre reprezentanţii FRF şi cei ai Federaţiei Cipriote, sunt disponibile 4.500 de bilete pentru suporterii români.

Achiziţia tichetelor de acces se poate face prin două canale dedicate:

Suporterii care călătoresc din România pot achiziţiona bilete accesând acest link. Sunt disponibile 2.500 de locuri. Românii stabiliţi în Cipru pot cumpăra bilete direct de pe site-ul oficial al Federaţiei Cipriote de Fotbal, unde au alocate alte 2.000 de locuri.

Înainte de meciul României cu Cipru, “tricolorii” vor disputa un amical cu naționala Canadei pe 5 septembrie, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

