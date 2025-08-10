"Asta e important" Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: "Avem nevoie de ei" - Antena Sport

Adrian Ilie a venit cu un mesaj pentru jucătorii români din străinătate, care sunt convocați în mod frecvent la echipa națională a României. „Cobra” a transmis că este foarte important ca aceștia să joace la echipele de club.

Mai mulți tricolori au schimbat echipele de club în această perioadă de mercato, în speranța de a aduna mai multe meciuri. Acum, Adrian Ilie a venit cu un apel pentru fotbaliști.

Adrian Ilie a transmis un mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale

În opinia lui Adrian Ilie, schimbările de echipă sunt benefice, însă acesta a atenționat că jucătorii trebuie să dea totul la noile cluburi, pentru a fi în formă și la echipa națională.

„Mulți au plecat spre Turcia sau Grecia. Este foarte important ca cei care au schimbat echipele să joace meci de meci, pentru că avem nevoie de ei la echipa națională! Man și Mihăilă când erau titulari la Parma aveau alt statut la echipa națională.

E bine că și-au schimbat echipele, dar trebuie să joace la aceste echipe pentru că avem nevoie de ei.