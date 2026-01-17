Manchester United - Manchester City 2-0. Debut fantastic pentru Michael Carrick pe banca „diavolilor” - Antena Sport

Michael Carrick a avut parte de debutul perfect pe banca celor de la Manchester United. Gruparea de pe Old Trafford a primit sâmbătă vizita celor de la Manchester City, în etapa cu numărul 22.

Gazdele au reușit o victorie de senzație în fața propriilor suporteri, iar succesul a urcat-o pe Manchester United pe locul al patrulea, cel puțin pentru moment.

Victorie mare pentru Manchester United pe Old Trafford

Manchester United și Manchester City au deschis ziua de sâmbătă în Premier League, iar partida de pe Old Trafford a fost una spectaculoasă. În acest joc s-a consemnat și debutul lui Michael Carrick pe banca „diavolilor”.

Deși „cetățenii” au avut controlul posesiei în prima parte, United a marcat de două ori, dar ambele reușite au fost anulate. După pauză, Mbeumo a deschis scorul pentru gazde, în minutul 65.

Emoțiile au fost risipite în minutul 76, când Patrick Dorgu a punctat pentru 2-0. Victoria a urcat-o pe United pe locul al patrulea, în timp ce City face un nou pas greșit în lupta cu Arsenal.