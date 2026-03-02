Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine "sparge banca" Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine “sparge banca” Manchester City

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 14:27

Pep Guardiola, după un meci / Profimedia

Manchester City a fost una dintre cele mai active echipe în ultimele două “ferestre” de mercato, iar Pep Guardiola nu vrea să se oprească. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au preluat o informație potrivit căreia formația de pe Etihad vrea să îl aducă pe Tino Livramento, fundașul dreapta al lui Newcastle, pe o sumă-record.

Manchester City a făcut investiții de aproximativ 300 de milioane de euro în transferurile din acest sezon, aducând inițial în vară jucători precum Donnarumma,Cherki, Ait-Nouri au Reijnders. “Cetățenii” și-au continuat ulterior întărirea în iarnă și i-au adus și pe Semenyo și Guehi pentru a forța titlul în dauna lui Arsenal.

City poate face un transfer-record în vară. Planul lui Guardiola

După ce a adus numeroase staruri la echipa sa recent, Guardiola e pregătit să mai facă o mutare importantă. Potrivit celor de la Teamtalk, citați de spaniolii de la Mundo Deportivo, City este gata să facă o ofertă de 80 de milioane de euro pentru Tino Livramento, apărătorul lui Newcastle.

Fundașul englez cu origini portugheze și scoțiene a ajuns în tabăra “coțofenelor” în 2023, după ce echipa lui Eddie Howe a plătit 37,2 milioane de euro pentru a-l aduce de la Southampton. În cazul în care mutarea s-ar concretiza pe suma menționată anterior, transferul lui Livramento ar doborî un record și ar deveni cel mai scump fundaș dreapta din istoria sportului.

Momentan, acel record e deținut de venirea lui Achraf Hakimi de la Inter la PSG pe 68 de milioane de euro. La nivel de fundași laterali, suma maximă plătită e tot 80 de milioane de euro, însă pentru un jucător de flanc stâng, și anume Lucas Hernandez, luat de la Atletico la Bayern în 2019.

Rămâne de văzut cum și dacă se va dezvolta posibilul transfer al lui Livramento la City, ținând cont că fostul produs al academiei lui Chelsea e sub contract cu Newcastle până în 2028. În prezent, acesta are o cotă de 40 de milioane de euro pe transfermarkt.com.

