Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine "sparge banca" Manchester City - Antena Sport

Manchester City a fost una dintre cele mai active echipe în ultimele două “ferestre” de mercato, iar Pep Guardiola nu vrea să se oprească. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au preluat o informație potrivit căreia formația de pe Etihad vrea să îl aducă pe Tino Livramento, fundașul dreapta al lui Newcastle, pe o sumă-record.

Manchester City a făcut investiții de aproximativ 300 de milioane de euro în transferurile din acest sezon, aducând inițial în vară jucători precum Donnarumma,Cherki, Ait-Nouri au Reijnders. “Cetățenii” și-au continuat ulterior întărirea în iarnă și i-au adus și pe Semenyo și Guehi pentru a forța titlul în dauna lui Arsenal.

City poate face un transfer-record în vară. Planul lui Guardiola

După ce a adus numeroase staruri la echipa sa recent, Guardiola e pregătit să mai facă o mutare importantă. Potrivit celor de la Teamtalk, citați de spaniolii de la Mundo Deportivo, City este gata să facă o ofertă de 80 de milioane de euro pentru Tino Livramento, apărătorul lui Newcastle.

Fundașul englez cu origini portugheze și scoțiene a ajuns în tabăra “coțofenelor” în 2023, după ce echipa lui Eddie Howe a plătit 37,2 milioane de euro pentru a-l aduce de la Southampton. În cazul în care mutarea s-ar concretiza pe suma menționată anterior, transferul lui Livramento ar doborî un record și ar deveni cel mai scump fundaș dreapta din istoria sportului.

Momentan, acel record e deținut de venirea lui Achraf Hakimi de la Inter la PSG pe 68 de milioane de euro. La nivel de fundași laterali, suma maximă plătită e tot 80 de milioane de euro, însă pentru un jucător de flanc stâng, și anume Lucas Hernandez, luat de la Atletico la Bayern în 2019.