Fulham - Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor - Antena Sport

Fulham - Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor

Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor

Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 15:13

Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor

Radu Drăgușin / Profimedia

Fulham și Tottenham Hotspur se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 28 din Premier League. Radu Drăgușin este titular în duelul care este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Formația antrenată de Igor Tudor are nevoie disperată de o victorie, după ce au înregistrat trei eșecuri la rând în campionatul Angliei. În partida tur, a fost 2-1 în favoarea lui Fulham.

Echipele de start în Fulham – Tottenham

  • Fulham: Leno – Tete, Diop, Bassey, Sessegnon – Berge, Iwobi – Wilson, Smith Rowe, Bobb – Jimenez. Rezerve: Lecomte, Cuenca, Castagne, Robinson, Reed, Cairney, King, Chukwueze, Muniz. Antrenor: Marco Silva
  • Tottenham: Vicario – Van de Ven, Drăgușin, Palhinha – Porro, Gallagher, Bissouma, Gray – Sarr, Simons, Solnake, Kolo Muani. Rezerve: Kinsky, Austin, Rowswell, Danso, Souza, Sarr, Olusesi, Tel, Richarlison. Antrenor: Igor Tudor

Tottenham Hotspur vrea să pună punct seriei de nouă etape consecutive fără succes în Premier League, iar echipa antrenată de Igor Tudor joacă pe Craven Cottage, contra celor de la Fulham.

În tur, micuța grupare londoneză s-a impus cu scorul de 2-1. Echipa lui Radu Drăgușin este la doar patru puncte peste primul loc retrogradabil, ocupat de West Ham United.

