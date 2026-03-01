Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta - Antena Sport

Arsenal, liderul din Premier League, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 2-1 în faţa rivalei din oraș Chelsea, în derby-ul etapei a 28-a din Premier League.

În urma victoriei de pe Emirates Stadium, formația lui Mikel Arteta s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la cinci puncte de Manchester City, care are meci în această rundă cu Nottingham Forest.

Cum s-a impus Arsenal în fața lui Chelsea

“Tunarii” au deschis scorul în minutul 21, prin fundaşul William Saliba, după un corner executat de Bukayo Saka. Oaspeţii au restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize, în urma unui autogol al ecuadorianului Piero Hincapie (45+2). Arsenal a reușit să obțină toate cele trei puncte graţie reuşitei internaţionalului olandez Jurrien Timber (66).

Chelsea a evoluat în inferioritate numerică din minutul 70, după ce portughezul Pedro Neto a văzut al doilea cartonaş galben.

Arsenal a acumulat 64 de puncte în urma acestei victorii şi a refăcut diferenţa de cinci puncte faţă de ocupanta locului secund, Manchester City, învingătoare sâmbătă la Leeds (1-0), în timp ce Chelsea a coborât pe poziţia a şasea, cu 45 de puncte, fiind depăşită de campioana FC Liverpool.