Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley - Tottenham: "Aceeași dedicare" - Antena Sport

Radu Drăgușin a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce a evoluat puțin peste un minut în meciul încheiat la egalitate între Burnley și Tottenham, scor 2-2. Pe final, Cristian Romero a resimțit dureri, iar stoperul român a intrat în locul său și a adunat în total 70 de secunde de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăgușin a tot fost asociat cu o plecare de la Tottenham în ultima perioadă, iar Thomas Frank a confirmat și el indirect că fundașul de 23 de ani nu mai intră în planurile sale. Antrenorul danez l-a lăsat din nou pe bancă pe stoperul “tricolor” în deplasarea de la Burnley, iar dacă Romero nu ar fi trebuit să iasă afară de pe teren, fotbalistul român nici nu ar fi pășit pe gazon.

Radu Drăgușin, mesaj de luptă după Burnley – Tottenham 2-2

Deși singura sa realizare în cele 70 de secunde a fost o intervenție cu capul aproape de mijlocul terenului, Drăgușin a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale. Fundașul român a dezvăluit că indiferent de cât de mult sau puțin va sta pe teren, el va da totul pentru echipa sa.

“Un minut sau 90 de minute. Aceeași dedicare. Aceeași mentalitate“, a scris fundașul român pe rețelele sociale, la secțiunea “Stories”.

Pentru Drăgușin, minutul bifat pe Turf Moor a reprezentat prima sa apariție pentru Tottenham de aproape o lună încoace și în total a doua de când și-a revenit după accidentarea la ligamentul încrucișat. Prima a fost la partida contra celor de la Crystal Palace, când a fost introdus tot pe final.