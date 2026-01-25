Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley - Tottenham: "Aceeași dedicare" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare”

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare”

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 8:21

Comentarii
Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: Aceeași dedicare

Radu Drăgușin, înainte de un meci / Profimedia

Radu Drăgușin a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce a evoluat puțin peste un minut în meciul încheiat la egalitate între Burnley și Tottenham, scor 2-2. Pe final, Cristian Romero a resimțit dureri, iar stoperul român a intrat în locul său și a adunat în total 70 de secunde de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăgușin a tot fost asociat cu o plecare de la Tottenham în ultima perioadă, iar Thomas Frank a confirmat și el indirect că fundașul de 23 de ani nu mai intră în planurile sale. Antrenorul danez l-a lăsat din nou pe bancă pe stoperul “tricolor” în deplasarea de la Burnley, iar dacă Romero nu ar fi trebuit să iasă afară de pe teren, fotbalistul român nici nu ar fi pășit pe gazon.

Radu Drăgușin, mesaj de luptă după Burnley – Tottenham 2-2

Deși singura sa realizare în cele 70 de secunde a fost o intervenție cu capul aproape de mijlocul terenului, Drăgușin a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale. Fundașul român a dezvăluit că indiferent de cât de mult sau puțin va sta pe teren, el va da totul pentru echipa sa.

Un minut sau 90 de minute. Aceeași dedicare. Aceeași mentalitate“, a scris fundașul român pe rețelele sociale, la secțiunea “Stories”.

Mesajul postat de Radu Drăgușin / Instagram Story @radudragusin3
Mesajul postat de Radu Drăgușin / Instagram Story @radudragusin3

Pentru Drăgușin, minutul bifat pe Turf Moor a reprezentat prima sa apariție pentru Tottenham de aproape o lună încoace și în total a doua de când și-a revenit după accidentarea la ligamentul încrucișat. Prima a fost la partida contra celor de la Crystal Palace, când a fost introdus tot pe final.

Reclamă
Reclamă

Rămâne de văzut care va fi viitorul lui Radu Drăgușin, ținând cont că mai multe echipe sunt pe urmele sale, iar șansele să rămână la nord-londonezi sunt din ce în ce mai mici.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare
Fanatik.ro
Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare
23:36 24 ian.
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
23:29 24 ian.
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
23:21 24 ian.
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
22:56 24 ian.
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53 24 ian.
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:37 24 ian.
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cartonaş roşu după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul