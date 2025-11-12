Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
Foto

Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză

Bogdan Stănescu Publicat: 12 noiembrie 2025, 17:07

Comentarii
Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
galerie foto Galerie (5)

Radu Drăguşin în primul meci jucat pentru Tottenham din ianuarie / Instagram Tottenham

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin nu se află în lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută la Ploieşti.

Radu Drăguşin a jucat într-un amical al lui Tottenham

“Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în timp ce își continuă recuperarea după accidentare 🙌”, a transmis Tottenham pe contul oficial de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Radu Drăguşin ar putea fi inclus în lot de către antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, pentru unul dintre derby-urile capitalei Angliei, cu Arsenal. Arsenal – Tottenham se va disputa duminică, 23 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.

Reclamă
Reclamă

Ultimul meci în care a jucat Drăguşin a fost Tottenham – Elfsborg 3-0, din Europa League. Partida s-a disputat pe 30 ianuarie.

Tottenham are un start bun de sezon. După 11 etape, Spurs ocupă locul 5 în Premier League, cu 18 puncte.

Sezonul trecut, în timp ce era antrenată de Ange Postecoglou, Tottenham a câştigat Europa League, învingând-o în finală pe Manchester United. Acest lucru i-a asigurat lui Spurs prezenţa în grupa principală din UEFA Champions League. În campionat Tottenham a avut un sezon catastrofal. S-a clasat doar pe 17, primul loc deasupra echipelor care retrogradau.

Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Reclamă
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
16:19
VideoGrand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei
16:16
Raul Rusescu a “explodat” în scandalul momentului: “La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și