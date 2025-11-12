Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză - Antena Sport

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei.
Radu Drăguşin nu se află în lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută la Ploieşti.
Radu Drăguşin a jucat într-un amical al lui Tottenham
“Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în timp ce își continuă recuperarea după accidentare 🙌”, a transmis Tottenham pe contul oficial de Instagram.
Radu Drăguşin ar putea fi inclus în lot de către antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, pentru unul dintre derby-urile capitalei Angliei, cu Arsenal. Arsenal – Tottenham se va disputa duminică, 23 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.
Ultimul meci în care a jucat Drăguşin a fost Tottenham – Elfsborg 3-0, din Europa League. Partida s-a disputat pe 30 ianuarie.
Tottenham are un start bun de sezon. După 11 etape, Spurs ocupă locul 5 în Premier League, cu 18 puncte.
Sezonul trecut, în timp ce era antrenată de Ange Postecoglou, Tottenham a câştigat Europa League, învingând-o în finală pe Manchester United. Acest lucru i-a asigurat lui Spurs prezenţa în grupa principală din UEFA Champions League. În campionat Tottenham a avut un sezon catastrofal. S-a clasat doar pe 17, primul loc deasupra echipelor care retrogradau.
