Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză - Antena Sport

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin nu se află în lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută la Ploieşti.

Radu Drăguşin a jucat într-un amical al lui Tottenham

“Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în timp ce își continuă recuperarea după accidentare 🙌”, a transmis Tottenham pe contul oficial de Instagram.



View this post on Instagram

A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial)



Radu Drăguşin ar putea fi inclus în lot de către antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, pentru unul dintre derby-urile capitalei Angliei, cu Arsenal. Arsenal – Tottenham se va disputa duminică, 23 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.