Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit - Antena Sport

Manchester United l-a demis în cursul zilei de luni pe tehnicianul Ruben Amorim, iar acum conducerea lucrează la găsirea unui înlocuitor, care să aducă stabilitatea la echipă, dar și în rezultate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii de pe Old Trafford au în plan o discuție cu una dintre legendele care au îmbrăcat tricoul „diavolilor”, întâlnirea decisivă urmând să aibă loc miercuri după-amiază.

Ole Gunnar Solskjær, favorit să o preia pe Manchester United

Ole Gunnar Solskjær a pregătit-o pe Manchester United în perioada martie 2019 – noiembrie 2021, iar acum fostul atacant al grupării de pe Old Trafford s-a autopropus pentru a-l înlocui pe Ruben Amorim.

Conducerea „diavolilor” a stabilit o întâlnire decisivă pentru miercuri cu antrenorul în vârstă de 52 de ani, care este analist UEFA din octombrie 2025, după ce s-a despărțit de Beșiktaș.

Rămâne de văzut care va fi propunerea oficialilor lui United, în condițiile în care și Michael Carrick este unul dintre favoriții pentru a-l înlocui pe portughezul demis în cursul zilei de luni.