Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: "Există iubiri care merită... un ultim dans" - Antena Sport

Atacantul Radamel Falcao a revenit la clubului său de suflet, Millonarios de Bogota, pentru un “ultim dans”, la aproape 40 de ani, a anunţat, miercuri, echipa columbiană de fotbal, citată de AFP.

“S-a întors! Există iubiri care merită… un ultim dans”, a scris Millonarios FC pe X.

Radamel Falcao a revenit la Millonarios

“Tigrul”, cum este supranumit jucătorul, a purtat deja tricoul lui Millonarios în timpul turneului Clausaura din 2024 şi al turneului Apertura din 2025 al campionatului columbian, marcând 11 goluri în 28 de meciuri.

El a părăsit clubul vara trecută, după ce nu a reuşit să ajungă la un acord privind prelungirea contractului. Fără echipă de atunci, a fost în cele din urmă de acord să revină la Millonarios pentru şase luni, în ciuda interesului unor cluburi din Statele Unite şi Argentina, potrivit presei locale.

Falcao, care va împlini 40 de ani pe 10 februarie, face parte dintre cei mai buni jucători columbieni ai generaţiei sale, dar în culmea gloriei, a fost nevoit să se retragă de la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, din cauza unei accidentări la genunchi.