Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: "Există iubiri care merită... un ultim dans" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans”

Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans”

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 10:08

Comentarii
Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: Există iubiri care merită… un ultim dans

Radamel Falcao / Profimedia

Atacantul Radamel Falcao a revenit la clubului său de suflet, Millonarios de Bogota, pentru un “ultim dans”, la aproape 40 de ani, a anunţat, miercuri, echipa columbiană de fotbal, citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“S-a întors! Există iubiri care merită… un ultim dans”, a scris Millonarios FC pe X.

Radamel Falcao a revenit la Millonarios

“Tigrul”, cum este supranumit jucătorul, a purtat deja tricoul lui Millonarios în timpul turneului Clausaura din 2024 şi al turneului Apertura din 2025 al campionatului columbian, marcând 11 goluri în 28 de meciuri.

El a părăsit clubul vara trecută, după ce nu a reuşit să ajungă la un acord privind prelungirea contractului. Fără echipă de atunci, a fost în cele din urmă de acord să revină la Millonarios pentru şase luni, în ciuda interesului unor cluburi din Statele Unite şi Argentina, potrivit presei locale.

Falcao, care va împlini 40 de ani pe 10 februarie, face parte dintre cei mai buni jucători columbieni ai generaţiei sale, dar în culmea gloriei, a fost nevoit să se retragă de la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, din cauza unei accidentări la genunchi.

Reclamă
Reclamă

El a câştigat Ligue 1 cu Monaco în 2017, precum şi Europa League cu FC Porto în 2011 şi cu Atletico Madrid în anul următor, la Bucureşti. Cariera sa l-a purtat şi la Manchester United şi Chelsea.

Atacantul are, de asemenea, 105 selecţii pentru “Cafeteros”, ultima datând din 2023.

Millonarios FC a încheiat pe locul 12 în ediţia din 2025 a campionatului. Noul sezon debutează pe 16 ianuarie.

Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°CCoduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Observator
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
11:41
CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului
11:25
Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele”
11:05
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani
10:47
“E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar”
9:47
Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United
9:38
VIDEOTottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 4 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 5 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 6 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”