Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu! - Antena Sport

Pep Guardiola (54 de ani) a fost întrebat de jurnalişti dacă se gândeşte să îi aducă înapoi pe Manuel Akanji (30 de ani) sau Vitor Reis (19 ani), jucători împrumutaţi.
Akanji a devenit piesă de bază la Inter, Cristi Chivu folosindu-l în centrul defensivei la ultimele meciuri ale “nerazzurrilor”. Akanji s-a impus rapid în linia de 3 fundaşi a lui Chivu.
Pep Guardiola a tranşat subiectul posibilei întoarceri a lui Akanji la Manchester City
“Nu îi vom aduce înapoi în ianuarie pe Manuel Akanji sau Vitor Reis”, a declarat Pep Guardiola.
Akanji a fost împrumutat de Inter de la Manchester City până în vara acestui an. Echipa antrenată de Cristi Chivu are şi opţiune de transfer definitiv pentru elveţian, în valoare de 15 milioane de euro.
Akanji este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 22 de milioane de euro.
Akanji a adunat deja 15 meciuri în tricoul lui Inter, în Serie A, în acest sezon. Formaţia lui Chivu a disputat 17 meciuri în campionat în acest sezon. Akanji a evoluat şi în toate cele 6 partide disputate de Inter în UEFA Champions League.
Manchester City se află într-o criză de fundaşi centrali. Nathan Ake (30 de ani) şi Abdukodir Khusanov (21 de ani) sunt singurii fundaşi centrali de bază pe care Guardiola poate conta în acest moment. Gvardiol, Ruben Dias şi John Stones sunt accidentaţi.
“Nu am idee când va reveni, dar cert este că nu va putea juca în următoarele meciuri”, a transmis Guardiola despre situaţia lui John Stones.
