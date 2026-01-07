Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu! - Antena Sport

Pep Guardiola (54 de ani) a fost întrebat de jurnalişti dacă se gândeşte să îi aducă înapoi pe Manuel Akanji (30 de ani) sau Vitor Reis (19 ani), jucători împrumutaţi.

Akanji a devenit piesă de bază la Inter, Cristi Chivu folosindu-l în centrul defensivei la ultimele meciuri ale “nerazzurrilor”. Akanji s-a impus rapid în linia de 3 fundaşi a lui Chivu.

Pep Guardiola a tranşat subiectul posibilei întoarceri a lui Akanji la Manchester City

“Nu îi vom aduce înapoi în ianuarie pe Manuel Akanji sau Vitor Reis”, a declarat Pep Guardiola.

Akanji a fost împrumutat de Inter de la Manchester City până în vara acestui an. Echipa antrenată de Cristi Chivu are şi opţiune de transfer definitiv pentru elveţian, în valoare de 15 milioane de euro.

Akanji este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 22 de milioane de euro.