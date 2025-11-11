Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi - Antena Sport

Englezii au făcut anunţul despre revenirea lui Radu Drăguşin la Tottenham. Oficialii lui Spurs au dezvăluit că internaţionalul român de 23 de ani se pregăteşte de revenirea pe teren.
Radu Drăguşin nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii ianuarie, de când s-a accidentat grav în meciul cu Elfsborg, din Europa League. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucişate.
Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin
Tottenham se pregăteşte să dispute un meci amical în pauza internaţională. Englezii s-au decis să-i ofere minute în această partidă lui Radu Drăguşin, pentru ca fundaşul român să capete ritm, în vederea duelurilor care vor urma până la finalul anului.
Radu Drăguşin s-a antrenat cu coechipierii de la naţională săptămâna trecută, deşi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Bosnia şi San Marino. Selecţionerul şi-ar fi dorit să-l aibă în lot pe fundaş, dar cei de la Tottenham s-au impus convocării sale.
“Drăgușin va evolua într-un meci amical cu porțile închise la Hotspur Way în timpul pauzei internaționale. Acesta va fi primul său joc competitiv după 10 luni, ceea ce sugerează că fundașul român va petrece doar o perioadă scurtă de timp în cantonamentul din România înainte de a se întoarce la Londra”, au anunţat jurnaliştii englezi.
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham încă din luna septembrie, însă nu a bifat niciun meci oficial. În cazul în care va prinde minute în duelul amical din această săptămână, fundaşul are şanse să fie inclus în lot de Thomas Frank pentru următorul duel de Premier League. Tottenham va avea derby cu Arsenal în runda următoare, meciul urmând să se dispute pe 23 noiembrie.
