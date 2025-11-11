Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi

Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi

Publicat: 11 noiembrie 2025, 10:18

Comentarii
Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi

Radu Drăgușin este fundașul lui Tottenham / Profimedia

Englezii au făcut anunţul despre revenirea lui Radu Drăguşin la Tottenham. Oficialii lui Spurs au dezvăluit că internaţionalul român de 23 de ani se pregăteşte de revenirea pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii ianuarie, de când s-a accidentat grav în meciul cu Elfsborg, din Europa League. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucişate.

Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin

Tottenham se pregăteşte să dispute un meci amical în pauza internaţională. Englezii s-au decis să-i ofere minute în această partidă lui Radu Drăguşin, pentru ca fundaşul român să capete ritm, în vederea duelurilor care vor urma până la finalul anului.

Radu Drăguşin s-a antrenat cu coechipierii de la naţională săptămâna trecută, deşi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Bosnia şi San Marino. Selecţionerul şi-ar fi dorit să-l aibă în lot pe fundaş, dar cei de la Tottenham s-au impus convocării sale.

“Drăgușin va evolua într-un meci amical cu porțile închise la Hotspur Way în timpul pauzei internaționale. Acesta va fi primul său joc competitiv după 10 luni, ceea ce sugerează că fundașul român va petrece doar o perioadă scurtă de timp în cantonamentul din România înainte de a se întoarce la Londra”, au anunţat jurnaliştii englezi.

Reclamă
Reclamă

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham încă din luna septembrie, însă nu a bifat niciun meci oficial. În cazul în care va prinde minute în duelul amical din această săptămână, fundaşul are şanse să fie inclus în lot de Thomas Frank pentru următorul duel de Premier League. Tottenham va avea derby cu Arsenal în runda următoare, meciul urmând să se dispute pe 23 noiembrie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
9:07
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”
8:59
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri
8:53
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt
8:46
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România