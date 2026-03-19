Preşedintele Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe, a dat asigurări, miercuri, că nicio ţară africană nu este tratată “preferenţial” şi a lăudat “independenţa” organismelor sale disciplinare, după decizia de marţi de a-i retrage Senegalului titlul de campioană a Africii în favoarea Marocului, ţara gazdă a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, informează AFP.
“Nicio ţară africană nu va primi un tratament preferenţial, avantajos sau favorabil faţă de alta”, a declarat liderul sud-african într-un discurs filmat, în timp ce autorităţile senegaleze au cerut, miercuri, o anchetă internaţională privind “suspiciunile de corupţie din cadrul organismelor de conducere ale CAF”.
Preşedintele CAF, intervenţie după ce Senegal a rămas fără trofeul Cupei Africii pe Naţiuni
“Independenţa lor (a organismelor disciplinare) se reflectă în deciziile luate de cele două instanţe. Comisia de disciplină a CAF, un organism unic, a luat o singură decizie. Comisia de Apel a CAF a adoptat o poziţie complet diferită”, a spus Motsepe.
Comisia de apel a Confederaţiei Africane de Fotbal a revocat, marţi, la două luni după o finală haotică, titlul câştigat de Senegal în Cupa Africii pe Naţiuni şi l-a acordat Marocului.
În primă instanţă, la sfârşitul lunii ianuarie, Comisia disciplinară a CAF, fără a contesta rezultatul final al meciului, a impus o serie de sancţiuni disciplinare, inclusiv amenzi în valoare de câteva sute de mii de euro, federaţiilor celor două ţări pentru conduită nesportivă şi încălcarea principiilor fair-play-ului.
“Mi-am exprimat deja profunda dezamăgire faţă de incidentele care au avut loc în timpul finalei. Acestea subminează munca remarcabilă depusă de CAF de-a lungul multor ani pentru a garanta integritatea, respectul, etica, guvernanţa şi credibilitatea”, a adăugat Patrice Motsepe.
“Aceste incidente evidenţiază dificultăţile persistente legate de suspiciune şi neîncredere. Aceasta este o problemă moştenită din trecut. Din momentul în care am preluat mandatul, una dintre principalele preocupări a fost imparţialitatea, independenţa şi respectul arbitrilor şi al comisarilor de meci”, a recunoscut el.
“Mi s-a spus că Senegalul va face apel, ceea ce este foarte important. Fiecare dintre cele 54 de naţiuni africane are dreptul să facă apel şi să îşi apere interesele”, a concluzionat responsabilul CAF, reafirmându-şi sprijinul pentru dreptul ţărilor africane de a face apel la TAS şi specificând, totodată, că forul african “va respecta decizia luată la cel mai înalt nivel”.
- Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările
- Florin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
- Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”
- “Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins
- Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui