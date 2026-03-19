Preşedintele Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe, a dat asigurări, miercuri, că nicio ţară africană nu este tratată “preferenţial” şi a lăudat “independenţa” organismelor sale disciplinare, după decizia de marţi de a-i retrage Senegalului titlul de campioană a Africii în favoarea Marocului, ţara gazdă a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, informează AFP.

“Nicio ţară africană nu va primi un tratament preferenţial, avantajos sau favorabil faţă de alta”, a declarat liderul sud-african într-un discurs filmat, în timp ce autorităţile senegaleze au cerut, miercuri, o anchetă internaţională privind “suspiciunile de corupţie din cadrul organismelor de conducere ale CAF”.

Preşedintele CAF, intervenţie după ce Senegal a rămas fără trofeul Cupei Africii pe Naţiuni

“Independenţa lor (a organismelor disciplinare) se reflectă în deciziile luate de cele două instanţe. Comisia de disciplină a CAF, un organism unic, a luat o singură decizie. Comisia de Apel a CAF a adoptat o poziţie complet diferită”, a spus Motsepe.

Comisia de apel a Confederaţiei Africane de Fotbal a revocat, marţi, la două luni după o finală haotică, titlul câştigat de Senegal în Cupa Africii pe Naţiuni şi l-a acordat Marocului.

În primă instanţă, la sfârşitul lunii ianuarie, Comisia disciplinară a CAF, fără a contesta rezultatul final al meciului, a impus o serie de sancţiuni disciplinare, inclusiv amenzi în valoare de câteva sute de mii de euro, federaţiilor celor două ţări pentru conduită nesportivă şi încălcarea principiilor fair-play-ului.