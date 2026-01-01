Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: "Nu am suferit un atac de cord" - Antena Sport

Închide meniul
Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: “Nu am suferit un atac de cord”

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 18:53

Roberto Carlos, în timpul unui meci / Profimedia

Roberto Carlos a fost nevoit să fie operat la inimă în ultima zi a anului 2025, iar recent legendarul fundaș brazilian a venit cu un mesaj pe rețelele sociale. Sud-americanul a ținut să infirme anumite zvonuri apărute în presă și să își asigure urmăritorii că este bine și abia așteaptă să revină la treabă.

Roberto Carlos a suferit o intervenție chirurgicală miercuri după ce medicii săi au descoperit o anomalie la inima sa. Inițial, în presa din Spania s-a scris că nu a mers însă la spital din cauza acestui lucru, ci pentru că urma să aibă un control la piciorul său stâng, unde are un cheag de sânge. Aflat la fața locului, medicii ar fi descoperit problema brazilianului și abia atunci ar fi decis să intervină.

Mesajul postat de Roberto Carlos pe rețelele sociale

Cu toate acestea, Roberto Carlos a spus în mesajul postat pe contul său oficial că intervenția sa pe cord era programată și a infirmat informația potrivit căreia operația a venit pe neașteptate. În plus, brazilianul a mai menționat că nu a suferit un atac de cord și a ținut să își liniștească urmăritorii, scriind că este în afara oricărui pericol.

Aș vrea să clarific informațiile recente care au circulat. Recent am suferit o procedură medicală preventivă, plănuită în avans alături de echipa mea medicală. Procedura a avut succes și sunt bine. Nu am suferit un atac de cord.

Mă recuperez bine și abia aștept să îmi revin la forma mea maximă pentru a relua angajamentele mele profesionale și personale în curând. Mulțumesc sincer tuturor pentru mesajele de susținere, grijă și îngrijorare.

Vreau să vă asigur pe toți că nu e motiv de îngrijorare. Mulțumesc din inimă întregii echipei medicale care a avut grijă de mine“, a fost mesajul transmis de legendarul fundaș brazilian.

 
În vârstă de 52 de ani, Roberto Carlos a fost o legendă a fotbalului, cucerind Cupa Mondială alături de Brazilia, dar și trei Ligi ale Campionilor cu Real Madrid. Fotbalistul care a evoluat 11 ani pe Bernabeu este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istorie pe poziția sa.

Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul anZile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: "Ne simțim foarte bine" 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
