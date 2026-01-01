Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: "Nu am suferit un atac de cord" - Antena Sport

Roberto Carlos a fost nevoit să fie operat la inimă în ultima zi a anului 2025, iar recent legendarul fundaș brazilian a venit cu un mesaj pe rețelele sociale. Sud-americanul a ținut să infirme anumite zvonuri apărute în presă și să își asigure urmăritorii că este bine și abia așteaptă să revină la treabă.

Roberto Carlos a suferit o intervenție chirurgicală miercuri după ce medicii săi au descoperit o anomalie la inima sa. Inițial, în presa din Spania s-a scris că nu a mers însă la spital din cauza acestui lucru, ci pentru că urma să aibă un control la piciorul său stâng, unde are un cheag de sânge. Aflat la fața locului, medicii ar fi descoperit problema brazilianului și abia atunci ar fi decis să intervină.

Mesajul postat de Roberto Carlos pe rețelele sociale

Cu toate acestea, Roberto Carlos a spus în mesajul postat pe contul său oficial că intervenția sa pe cord era programată și a infirmat informația potrivit căreia operația a venit pe neașteptate. În plus, brazilianul a mai menționat că nu a suferit un atac de cord și a ținut să își liniștească urmăritorii, scriind că este în afara oricărui pericol.

“Aș vrea să clarific informațiile recente care au circulat. Recent am suferit o procedură medicală preventivă, plănuită în avans alături de echipa mea medicală. Procedura a avut succes și sunt bine. Nu am suferit un atac de cord.

Mă recuperez bine și abia aștept să îmi revin la forma mea maximă pentru a relua angajamentele mele profesionale și personale în curând. Mulțumesc sincer tuturor pentru mesajele de susținere, grijă și îngrijorare.