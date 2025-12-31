Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul - Antena Sport

Roberto Carlos a suferit în ultima zi a anului o operație pe cord, deși el a ajuns inițial la medic din altă cauză. Starea sa este din fericire una stabilă și va rămâne sub observații în următoarele ore.

Legendarul jucător brazilian de la Real Madrid, Roberto Carlos, a fost nevoit să fie operat de urgență, după ce medicii au descoperit că are o problemă la inimă, potrivit marca.com. Fostul fundaș stânga nu a mers însă la spital din cauza acestui lucru, ci pentru că urma să aibă un control la piciorul său stâng, unde are un cheag de sânge.

Roberto Carlos a aflat din întâmplare de problema sa la inimă

În timpul examinării, medicii au descoperit că Roberto Carlos are o anomalie la inimă, motiv pentru care au decis să intervină și să efectueze operația. Inima brazilianului nu funcționa normal, iar operația care trebuia să dureze inițial 40 de minute a fost mai complicată, ajungând la un total de trei ore.

Din fericire, Roberto Carlos este în afara oricărui pericol, dar va rămâne sub observația medicilor din motive de precauție. Cel mai probabil, cei din spital își doresc să vadă cum evoluează starea de sănătate a fostului fundaș stânga după operație.

