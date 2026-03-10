Închide meniul
Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova

Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 20:31

Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Mihai Rotaru a oferit prima reacție despre revenirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) la FCSB. Patronul Universității Craiova nici n-a vrut să audă de fostul tehnician al echipei sale.

Rotaru a transmis un mesaj scurt și a subliniat faptul că nu vrea să vorbească despre o altă echipă din Liga 1.

Mihai Rotaru, prima reacție despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

„Dacă vreți să mă întrebați de alte echipe, nu vorbesc!

Cu mine, nu o să stați de vorbă decât despre Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

Mirel Rădoi era liber de contract din noiembrie, de când și-a dat demisia de la Universitatea Craiova. El i-a pregătit pe olteni, în al doilea mandat, timp de aproape 11 luni.

Cu FCSB, Mirel Rădoi a semnat un contract valabil până la finalul sezonului. Antrenorul îl înlocuiește pe Elias Charalambous și are ca obiectiv calificarea echipei în preliminariile Conference League.

Mirel Rădoi, mesaj despre plecarea de la Universitatea Craiova

La conferința de prezentare la FCSB, Mirel Rădoi a fost întrebat și despre plecarea de la Universitatea Craiova, ținând cont că nu a explicat niciodată motivele pentru care a ales să-și dea demisia.

Nici de această dată, antrenorul nu a oferit prea multe detalii, dând însă de înțeles că nu a avut libertate deplină.

„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi, aș fi făcut-o deja prin învăluire dacă eram în play-off cu ei. Nu are sens, chiar nu are. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici atunci. Voi sunteți băieți deștepți și voi vă dați seama că eu unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”, a spus Mirel Rădoi.

