Primul puşti de la Barca Academy România care va merge să se antreneze la celebra La Masia, care i-a dat pe Messi şi Yamal! Răducioiu: "Va fi la nivelul aşteptărilor" - Antena Sport

Primul puşti de la Barca Academy România va merge în Spania să se antreneze la celebra La Masia, care i-a dat fotbalului pe Messi şi Yamal. Răducioiu i-a premiat pe micii barcelonezi din Bucureşti.

Răducioiu e preşedintele Barca Academy Romania şi i-a premiat la final de an pe puştii Barcelonei din Bucureşti.

„Am făcut egal, 4-4 şi după am mers la penalty-uri şi am apărat 3 penalty-uri şi am câştigat”, a mărturisit portarul Barca Academy Romania.

Reporter: Vrei să ajungi la Barcelona sau la Real Madrid??

Fotbalist Barca Academy Romania: Aaa, păi ce întrebare e asta? La Barca…