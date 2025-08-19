Jannik Sinner continuă să conducă în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat - Antena Sport

Italianul Jannik Sinner continuă să se afle în fruntea clasamentului mondial de tenis, el fiind urmat de spaniolul Carlos Alcaraz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jannik Sinner păstrează un avans confortabil (aproape 2.000 de puncte) în faţa lui Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner se menţine în fruntea clasamentului ATP

În spatele italianului, spaniolul a profitat luni de al optulea său titlu Masters 1000 pentru a mări diferenţa faţă de cei care îl urmăresc înainte de startul US Open de la sfârşitul săptămânii: Alexander Zverev (locul 3) este la peste 3.000 de puncte, iar Taylor Fritz (locul 4) la 5.000.

În primele opt poziţii nu s-au înregistrat schimbări, rusul Karen Haceanov urcând pe locul 9 (+3) în detrimentul danezului Holger Rune, care a ieşit din top 10 (11, -2).

Primul român din clasamentul ATP este pe locul 261. Filip Jianu a coborât o poziţie şi are 201 de puncte.