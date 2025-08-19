Câte bilete a primit FCSB pentru deplasarea de la Aberdeen. Cât costă un tichet la partida din UEL - Antena Sport

FCSB și Aberdeen vor da piept în faza play-off-ului Europa League pentru un loc în grupa cea mare a competiției. Cu două zile înainte de turul din Scoția, roș-albaștrii au pus în vânzare biletele pentru meci și au anunțat în acest sens câte tichete au suporterii, dar și cât costă unul.
Primul meci dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joia aceasta, în timp ce returul se va disputa săptămâna viitoare, tot joi. Turul este programat în Scoția, de la ora 21:45.
700 de bilete pentru suporterii FCSB la turul cu Aberdeen
FCSB mai are două meciuri de disputat până va intra în grupele unei competiții europene. Dacă va trece de Aberdeen, campioana va ajunge în Europa League, iar în caz contrar va fi “retrogradată” în Conference League.
În urmă cu aproximativ două ore, roș-albaștrii au anunțat că au primit 700 de bilete pentru deplasarea de pe Pittodrie Stadium. Prețul unui tichet ajunge la 20 de lire, echivalentul a aproximativ 117 lei.
“Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:
– casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 – 18:00
– pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa aberdeen@fcsb.ro până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens
– prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi“, este textul postat de campioană pe rețelele sociale.