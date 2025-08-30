Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: "Cuvintele sunt de prisos" - Antena Sport

Închide meniul
Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: "Cuvintele sunt de prisos"

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: "Cuvintele sunt de prisos"

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Cuvintele sunt de prisos”

Publicat: 30 august 2025, 15:41

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: Cuvintele sunt de prisos

Marius Ciobanu, la 9 ani

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB a decis să se retragă din fotbal. Marius Ciobanu-Vanghele, cel care în urmă cu 13 ani îi impresiona pe toţi prin lacrimile sale, şi-a anunţat public decizia de a-şi încheia cariera de antrenor.

În 2012, Marius Ciobanu-Vanghele avea nouă ani şi nu a fost lăsat de observatorul meciului FCSB – FC Vaslui să intre pe stadion cu bannerul “Vreau şi eu ceva: Steaua campioană”.

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal

Ulterior, roş-albaştrii l-au invitat la un antrenament oficial al echipei, toţi fiind impresionaţi de lacrimile puştiului, care ulterior a devenit jucător, cât şi antrenor.

Marius Ciobanu-Vanghele a decis însă să pună capăt carierei de antrenor pe care o începuse după cea de jucător. El a transmis un mesaj emoţionant şi a spus că şi-a dezamăgit copilul din el.

“29.08.2025. A fost ultimul meci ca fotbalist profesionist!

Au trecut 17 ani de când am călcat la primul antrenament de fotbal în Ghencea, pe stadion, am fost dintotdeauna. Visul copilăriei a fost să ajung fotbalist, să joc pe cele mai mari stadioane ale lumii și să-mi cânte imnul național în fața unei națiuni.

Din păcate, azi am dezamăgit copilul din mine, de astăzi am decis să pun punct carierei de fotbalist! Cuvinte nu sunt multe și ar fi de prisos.

Mai jos o să las câteva fotografii din cariera mea de până acum. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut până la această vârstă. De la fiecare am avut ceva de învățat și-mi pare rău și-mi prezint scuzele publice în fața tuturor oamenilor pe care i-am dezamăgit luând această decizie.

Nu știu ce va urmă, dar Dumnezeu este sus și are planul lui cu mine. Pentru mine, viața în fotbal nu se încheie aici. Voi începe o carieră de antrenor și voi evolua în această meserie, pas cu pas.

Nu în ultimul rând, țin să mulțumesc tuturor oamenilor din jurul meu care au fost alături de mine în toate perioadele viețîi mele!

Aș vrea să-i mulțumesc din toată inima lui @mihaistan pentru tot suportul și încercările sale de a-mi schimbă decizia, dar și lui @mona_luisa74 cea pe care o iubesc cel mai mult care mi-a fost alături din prima zi până în ultima, în orice situație, și știu că va fi și de acum încolo orice ar urma în viața mea”, a transmis Marius Ciobanu-Vanghele, pe Facebook.

