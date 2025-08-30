Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: "Cuvintele sunt de prisos" - Antena Sport

Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB a decis să se retragă din fotbal. Marius Ciobanu-Vanghele, cel care în urmă cu 13 ani îi impresiona pe toţi prin lacrimile sale, şi-a anunţat public decizia de a-şi încheia cariera de antrenor.

În 2012, Marius Ciobanu-Vanghele avea nouă ani şi nu a fost lăsat de observatorul meciului FCSB – FC Vaslui să intre pe stadion cu bannerul “Vreau şi eu ceva: Steaua campioană”.

Ulterior, roş-albaştrii l-au invitat la un antrenament oficial al echipei, toţi fiind impresionaţi de lacrimile puştiului, care ulterior a devenit jucător, cât şi antrenor.

Marius Ciobanu-Vanghele a decis însă să pună capăt carierei de antrenor pe care o începuse după cea de jucător. El a transmis un mesaj emoţionant şi a spus că şi-a dezamăgit copilul din el.

“29.08.2025. A fost ultimul meci ca fotbalist profesionist!