Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham - Antena Sport

Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract valabil până în 2030 cu AS Roma. Fundașul român e foarte aproape să schimbe echipa, în această iarnă.
AS Roma insistă pentru semnătura lui Radu Drăgușin, cu care poartă negocieri încă de la începutul anului. Fundașul de 23 de ani s-ar putea întoarce în Serie A.
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030 cu AS Roma
În ciuda faptului că Radu Drăgușin s-a înțeles cu AS Roma privind detaliile contractului, Tottenham încă nu și-a dat acordul pentru transferul românului. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Spurs nu a luat încă decizia finală privind viitorul fundașului român.
De asemenea, pe lângă AS Roma, o altă echipă care negociază cu Tottenham privind transferul lui Radu Drăgușin este Leipzig. Fundașul a mai fost dorit în Bundesliga în iarna lui 2024, atunci când a ales Premier League, în detrimentul lui Bayern Munchen.
„Leipzig insistă pentru a-l semna pe Radu Drăgușin, într-o mutare definitivă de la Tottenham. Fundașul central are un acord de principiu pentru un contract până în 2030 cu AS Roma, care încă nu s-a înțeles cu Tottenham. Cursa continuă”, a notat Nicolo Schira, pe contul său de X, despre viitorul lui Radu Drăgușin.
Radu Drăgușin a bifat un singur meci la Tottenham, după ce s-a recuperat complet. Fundașul a fost trimis pe teren pe finalul duelului câștigat de Spurs cu Crystal Palace, la finalul lunii decembrie.
Ce a spus agentul lui Radu Drăgușin
Florin Manea a anunțat că Radu Drăgușin va pleca de la Tottenham, în această iarnă. Agentul internaționalului român a transmis că jucătorul are nevoie să prindă cât mai multe minute.
„De schimbat echipa, o s-o schimbăm sigur. Asta e strada pe care trebuie să o luăm. Trebuie să joace, nu să piardă timp. Eu zic că pleacă, de plecat, pleacă”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.
