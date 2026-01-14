Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham - Antena Sport

Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract valabil până în 2030 cu AS Roma. Fundașul român e foarte aproape să schimbe echipa, în această iarnă.

AS Roma insistă pentru semnătura lui Radu Drăgușin, cu care poartă negocieri încă de la începutul anului. Fundașul de 23 de ani s-ar putea întoarce în Serie A.

Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030 cu AS Roma

În ciuda faptului că Radu Drăgușin s-a înțeles cu AS Roma privind detaliile contractului, Tottenham încă nu și-a dat acordul pentru transferul românului. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Spurs nu a luat încă decizia finală privind viitorul fundașului român.

De asemenea, pe lângă AS Roma, o altă echipă care negociază cu Tottenham privind transferul lui Radu Drăgușin este Leipzig. Fundașul a mai fost dorit în Bundesliga în iarna lui 2024, atunci când a ales Premier League, în detrimentul lui Bayern Munchen.

„Leipzig insistă pentru a-l semna pe Radu Drăgușin, într-o mutare definitivă de la Tottenham. Fundașul central are un acord de principiu pentru un contract până în 2030 cu AS Roma, care încă nu s-a înțeles cu Tottenham. Cursa continuă”, a notat Nicolo Schira, pe contul său de X, despre viitorul lui Radu Drăgușin.