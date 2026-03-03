Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: "Asta face toată diferenţa" - Antena Sport

Manchester City nu este mulţumită de programul meciurilor pe care le are înainte de a o înfrunta pe Real Madrid, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

‘‘Vă mulţumim, multe mulţumiri că ne-aţi acordat mai puţin timp de recuperare pentru meciul cu Real Madrid’‘, a subliniat Pep Guardiola.

Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid

City va primi vizita lui Nottingham Forest, miercuri, pe stadionul Etihad, un meci aparent uşor, deoarece echipa lui Vitor Pereira este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării şi nu a mai câştigat din 25 ianuarie. După acest joc, începe vârtejul de meciuri care l-a enervat pe Guardiola. Acesta critică Federaţia engleză (FA) pentru că a programat meciul său din Cupa Angliei, sâmbătă la ora 20:00 în loc de ora 15:00.

”E o diferenţă dacă ajungi la Manchester la 7 sau 8 seara decât dacă ajungi la 1 sau 2 dimineaţa. La fel este şi pentru Newcastle. Nu e acelaşi lucru să joci la o oră sau la alta’‘, a spus nemulţumit Guardiola.

‘‘Ştiu că toate echipele din Cupă joacă la ora 15:00, dar noi jucăm la ora 20:00. Aceste detalii fac toată diferenţa. La fel ca un corner, o lovitură liberă, o aruncare de la margine. Vom avea mai puţin timp de recuperare, iar apoi va trebui să mergem la Madrid. Aşa stau lucrurile”, a adăugat tehnicianul catalan.