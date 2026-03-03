Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: "Asta face toată diferenţa" - Antena Sport

Închide meniul
Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: “Asta face toată diferenţa”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 15:41

Pep Guardiola, în timpul unui meci la Manchester City/ Profimedia

Manchester City nu este mulţumită de programul meciurilor pe care le are înainte de a o înfrunta pe Real Madrid, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

‘Vă mulţumim, multe mulţumiri că ne-aţi acordat mai puţin timp de recuperare pentru meciul cu Real Madrid’‘, a subliniat Pep Guardiola.

City va primi vizita lui Nottingham Forest, miercuri, pe stadionul Etihad, un meci aparent uşor, deoarece echipa lui Vitor Pereira este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării şi nu a mai câştigat din 25 ianuarie. După acest joc, începe vârtejul de meciuri care l-a enervat pe Guardiola. Acesta critică Federaţia engleză (FA) pentru că a programat meciul său din Cupa Angliei, sâmbătă la ora 20:00 în loc de ora 15:00.

”E o diferenţă dacă ajungi la Manchester la 7 sau 8 seara decât dacă ajungi la 1 sau 2 dimineaţa. La fel este şi pentru Newcastle. Nu e acelaşi lucru să joci la o oră sau la alta’‘, a spus nemulţumit Guardiola.

‘Ştiu că toate echipele din Cupă joacă la ora 15:00, dar noi jucăm la ora 20:00. Aceste detalii fac toată diferenţa. La fel ca un corner, o lovitură liberă, o aruncare de la margine. Vom avea mai puţin timp de recuperare, iar apoi va trebui să mergem la Madrid. Aşa stau lucrurile”, a adăugat tehnicianul catalan.

După meciul din cupă împotriva lui Newcastle, City se va întoarce la Manchester în aceeaşi seară şi va avea la dispoziţie duminică şi luni pentru a pregăti meciul împotriva lui Real Madrid, înainte de a se deplasa în capitala Spaniei, marţi.

Un scenariu foarte similar se va desfăşura şi în weekendul următor. Premier League a schimbat meciul împotriva lui West Ham United, prevăzut iniţial pentru sâmbătă de la ora 12:30, şi l-a reprogramat pentru ora 20:00, pentru a permite cât mai mult timp de recuperare lui City după ce va juca în Liga Campionilor.

Totuşi, acesta este un cerc vicios, deoarece, jucând sâmbătă seara, ”cetăţenii” vor avea la dispoziţie doar 72 de ore pentru a se pregăti pentru returul cu Real Madrid de pe stadionul Etihad.

Privind spre meciul cu Real Madrid, City va fi cu siguranţă lipsită de Mateo Kovacic şi Josko Gvardiol, în timp ce cea mai mare incertitudine îl priveşte pe atacantul Erling Haaland, care a părăsit lotul înaintea meciului cu Leeds United din cauza unei ”accidentări minore”, a cărei gravitate Guardiola a refuzat să o dezvăluie.

