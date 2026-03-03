Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | 100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului

100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 15:41

Comentarii
100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului

Protest la Washington - Profimedia Images

Va boicota Iranul Cupa Mondială de fotbal din 2026? Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel pune problema participării “Team Melli” la competiţia la care ar urma să joace cele trei meciuri din primul tur pe pământ american, scrie AFP, cu 100 de zile înainte de startul competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scenariul unui boicot al Cupei Mondiale a fost evocat rapid de Iran. La doar câteva ore după începerea operaţiunii americano-israeliene, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a ridicat această ipoteză, specificând în acelaşi timp că decizia finală va aparţine “autorităţilor sportive” ale ţării.

100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului

“Aceste evenimente nu vor rămâne fără răspuns (…) Dar ceea ce este sigur în acest moment este că, având în vedere acest atac şi această cruzime, nu putem privi cu speranţă spre Cupa Mondială”, a declarat Taj sâmbătă la televiziunea iraniană, adăugând că toate meciurile din campionatul local au fost suspendate.

“Team Melli”, care s-a calificat pentru a şaptea oară în istoria sa la turneul final al Cupei Mondiale, a fost inclusă în Grupa G (alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă), cu un meci programat la Seattle şi două la Los Angeles, unde există o diaspora iraniană foarte numeroasă după Revoluţia Islamică, diaspora dedicată în mare parte cauzei monarhiei Pahlavi răsturnată în 1979.

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) rămâne foarte prudentă în acest moment în ceea ce priveşte posibilitatea ca Iranul să nu participe la Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

“Am avut o întâlnire. Este încă prea devreme pentru a comenta în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţiile pe toate fronturile din întreaga lume”, a reacţionat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.

Potrivit unei surse apropiate organismului, nu au început încă discuţii cu Federaţia Iraniană privind o posibilă retragere.

Cu 100 de zile până la meciul de deschidere al turneului, situaţia din Iran este cu siguranţă foarte stânjenitoare pentru Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care şi-a demonstrat în mod constant legăturile strânse cu preşedintele american Donald Trump. Acest lucru este valabil mai ales în contextul în care conflictul afectează şi alte ţări care s-au calificat la Cupa Mondială, precum Arabia Saudită, Qatar şi Iordania, care au fost ţinte ale atacurilor aeriene iraniene.

Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Reclamă

Un boicot din partea uneia dintre echipele care concurează în competiţia sa principală nu este o situaţie luată în calcul de FIFA în regulamentul său. Potrivit unei surse apropiate forului de conducere, “va trebui luată o decizie specifică privind înlocuirea cu o altă echipă” dacă este necesar.

Articolul 6 din regulamentul Cupei Mondiale 2026 face referire la conceptul de “forţă majoră” şi lasă la discreţia organizatorilor să ia “măsurile necesare”.

În cazul retragerii sau excluderii unei ţări, este la latitudinea FIFA să reacţioneze. FIFA “poate decide să înlocuiască asociaţia membră participantă în cauză cu o altă asociaţie”.

De pe urma absenţei Iranului ar putea, în mod logic, profita o selecţionată din zona asiatică, care are opt echipe calificate pentru această primă Cupă Mondială cu 48 de echipe. O a noua ţară asiatică s-ar putea califica dacă Irakul câştigă finala playoff-ului intercontinental pe 31 martie, la Monterrey, Mexic. Irakienii ar fi astfel plasaţi în aceeaşi grupă cu Franţa, Norvegia şi Senegal.

Dacă Jocurile Olimpice s-au confruntat deja cu cazuri de boicot de-a lungul istoriei lor, cele mai emblematice având loc în timpul Războiului Rece, în 1980 la Moscova şi în 1984 la Los Angeles, Cupa Mondială de fotbal a fost până acum cruţată.

Ameninţările nu au lipsit, cele mai notabile datând din 1978, când unii jucători doreau să protesteze împotriva dictaturii militare din Argentina. Dar acestea nu au fost niciodată puse în aplicare.

Turcia, Scoţia şi India au fost într-adevăr nevoite să se retragă de la Cupa Mondială din 1950 din Brazilia, dar motivaţiile erau financiare, iar aceste trei ţări nu au fost înlocuite.

Rămân exemple de excludere care au afectat ţările aflate în război. În 1992, Iugoslavia a fost retrasă de UEFA din Campionatul European din cauza conflictului din Balcani şi a fost înlocuită de Danemarca cu două săptămâni înainte de începerea turneului.

Rusia şi cluburile sale au fost suspendate din toate competiţiile internaţionale de către FIFA şi UEFA în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Observator
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
16:38
Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte”
16:13
Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană
15:41
Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: “Asta face toată diferenţa”
14:49
100 de zile până la World Cup 2026! Dream Team-ul celor mai bine cotaţi jucători. Echipa de 1.3 miliarde euro
14:49
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
14:38
Leo Grozavu, OUT de la Botoşani pentru a patra oară. Câţi bani va încasa de la Valeriu Iftime
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial