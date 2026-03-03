100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului - Antena Sport

Va boicota Iranul Cupa Mondială de fotbal din 2026? Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel pune problema participării “Team Melli” la competiţia la care ar urma să joace cele trei meciuri din primul tur pe pământ american, scrie AFP, cu 100 de zile înainte de startul competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena.

Scenariul unui boicot al Cupei Mondiale a fost evocat rapid de Iran. La doar câteva ore după începerea operaţiunii americano-israeliene, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a ridicat această ipoteză, specificând în acelaşi timp că decizia finală va aparţine “autorităţilor sportive” ale ţării.

100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului

“Aceste evenimente nu vor rămâne fără răspuns (…) Dar ceea ce este sigur în acest moment este că, având în vedere acest atac şi această cruzime, nu putem privi cu speranţă spre Cupa Mondială”, a declarat Taj sâmbătă la televiziunea iraniană, adăugând că toate meciurile din campionatul local au fost suspendate.

“Team Melli”, care s-a calificat pentru a şaptea oară în istoria sa la turneul final al Cupei Mondiale, a fost inclusă în Grupa G (alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă), cu un meci programat la Seattle şi două la Los Angeles, unde există o diaspora iraniană foarte numeroasă după Revoluţia Islamică, diaspora dedicată în mare parte cauzei monarhiei Pahlavi răsturnată în 1979.

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) rămâne foarte prudentă în acest moment în ceea ce priveşte posibilitatea ca Iranul să nu participe la Cupa Mondială.