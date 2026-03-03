100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului - Antena Sport

Va boicota Iranul Cupa Mondială de fotbal din 2026? Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel pune problema participării “Team Melli” la competiţia la care ar urma să joace cele trei meciuri din primul tur pe pământ american, scrie AFP, cu 100 de zile înainte de startul competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena.
Scenariul unui boicot al Cupei Mondiale a fost evocat rapid de Iran. La doar câteva ore după începerea operaţiunii americano-israeliene, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a ridicat această ipoteză, specificând în acelaşi timp că decizia finală va aparţine “autorităţilor sportive” ale ţării.
100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului
“Aceste evenimente nu vor rămâne fără răspuns (…) Dar ceea ce este sigur în acest moment este că, având în vedere acest atac şi această cruzime, nu putem privi cu speranţă spre Cupa Mondială”, a declarat Taj sâmbătă la televiziunea iraniană, adăugând că toate meciurile din campionatul local au fost suspendate.
“Team Melli”, care s-a calificat pentru a şaptea oară în istoria sa la turneul final al Cupei Mondiale, a fost inclusă în Grupa G (alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă), cu un meci programat la Seattle şi două la Los Angeles, unde există o diaspora iraniană foarte numeroasă după Revoluţia Islamică, diaspora dedicată în mare parte cauzei monarhiei Pahlavi răsturnată în 1979.
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) rămâne foarte prudentă în acest moment în ceea ce priveşte posibilitatea ca Iranul să nu participe la Cupa Mondială.
“Am avut o întâlnire. Este încă prea devreme pentru a comenta în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţiile pe toate fronturile din întreaga lume”, a reacţionat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.
Potrivit unei surse apropiate organismului, nu au început încă discuţii cu Federaţia Iraniană privind o posibilă retragere.
Cu 100 de zile până la meciul de deschidere al turneului, situaţia din Iran este cu siguranţă foarte stânjenitoare pentru Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care şi-a demonstrat în mod constant legăturile strânse cu preşedintele american Donald Trump. Acest lucru este valabil mai ales în contextul în care conflictul afectează şi alte ţări care s-au calificat la Cupa Mondială, precum Arabia Saudită, Qatar şi Iordania, care au fost ţinte ale atacurilor aeriene iraniene.
Un boicot din partea uneia dintre echipele care concurează în competiţia sa principală nu este o situaţie luată în calcul de FIFA în regulamentul său. Potrivit unei surse apropiate forului de conducere, “va trebui luată o decizie specifică privind înlocuirea cu o altă echipă” dacă este necesar.
Articolul 6 din regulamentul Cupei Mondiale 2026 face referire la conceptul de “forţă majoră” şi lasă la discreţia organizatorilor să ia “măsurile necesare”.
În cazul retragerii sau excluderii unei ţări, este la latitudinea FIFA să reacţioneze. FIFA “poate decide să înlocuiască asociaţia membră participantă în cauză cu o altă asociaţie”.
De pe urma absenţei Iranului ar putea, în mod logic, profita o selecţionată din zona asiatică, care are opt echipe calificate pentru această primă Cupă Mondială cu 48 de echipe. O a noua ţară asiatică s-ar putea califica dacă Irakul câştigă finala playoff-ului intercontinental pe 31 martie, la Monterrey, Mexic. Irakienii ar fi astfel plasaţi în aceeaşi grupă cu Franţa, Norvegia şi Senegal.
Dacă Jocurile Olimpice s-au confruntat deja cu cazuri de boicot de-a lungul istoriei lor, cele mai emblematice având loc în timpul Războiului Rece, în 1980 la Moscova şi în 1984 la Los Angeles, Cupa Mondială de fotbal a fost până acum cruţată.
Ameninţările nu au lipsit, cele mai notabile datând din 1978, când unii jucători doreau să protesteze împotriva dictaturii militare din Argentina. Dar acestea nu au fost niciodată puse în aplicare.
Turcia, Scoţia şi India au fost într-adevăr nevoite să se retragă de la Cupa Mondială din 1950 din Brazilia, dar motivaţiile erau financiare, iar aceste trei ţări nu au fost înlocuite.
Rămân exemple de excludere care au afectat ţările aflate în război. În 1992, Iugoslavia a fost retrasă de UEFA din Campionatul European din cauza conflictului din Balcani şi a fost înlocuită de Danemarca cu două săptămâni înainte de începerea turneului.
Rusia şi cluburile sale au fost suspendate din toate competiţiile internaţionale de către FIFA şi UEFA în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.
- 100 de zile până la World Cup 2026! Dream Team-ul celor mai bine cotaţi jucători. Echipa de 1.3 miliarde euro
- 100 de zile până la World Cup 2026! Care sunt favoritele specialiştilor! Ce cotă are România
- Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu
- Iran, gata să ia o decizie radicală! Declarațiile președintelui Federației, după bombardamentele SUA la Teheran
- Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională