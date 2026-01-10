Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut - Antena Sport

Închide meniul
Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 17:16

Claudiu Petrila, în timpul unui meci la Rapid/ Sport Pictures

În prima partidă amicală din Antalya, Rapid a fost învinsă de liderul din Polonia, Wisla Plock, 1-2. În acest meci amical şi-a făcut debutul şi Daniel Paraschiv, proaspăta achiziţie a giuleştenilor.

Rapid nu a impresionat în primul test din cantonamentul din Turcia. Rapid a primit un penalty, dar Koljic a executat slab. Câteva minute mai târziu, polonezii au reuşit să înscrie, tot din penalty. La puțin timp după startul reprizei secunde, Rapid a egalat. Petrila a executat excelent o lovitură liberă, în careul mic, iar Pașcanu s-a înălțat excelent și a reluat imparabil. Dar egalitatea a durat doar până în minutul 64, când Sekulsi a stabilit scorul final, 2-1. În repriza a doua a fost introdus şi Daniel Paraschiv.

Rapid va juca al doilea meci mâine, de la ora 16:00, cu CSKA Sofia.

Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”