Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut - Antena Sport

În prima partidă amicală din Antalya, Rapid a fost învinsă de liderul din Polonia, Wisla Plock, 1-2. În acest meci amical şi-a făcut debutul şi Daniel Paraschiv, proaspăta achiziţie a giuleştenilor.
Rapid nu a impresionat în primul test din cantonamentul din Turcia. Rapid a primit un penalty, dar Koljic a executat slab. Câteva minute mai târziu, polonezii au reuşit să înscrie, tot din penalty. La puțin timp după startul reprizei secunde, Rapid a egalat. Petrila a executat excelent o lovitură liberă, în careul mic, iar Pașcanu s-a înălțat excelent și a reluat imparabil. Dar egalitatea a durat doar până în minutul 64, când Sekulsi a stabilit scorul final, 2-1. În repriza a doua a fost introdus şi Daniel Paraschiv.
Rapid va juca al doilea meci mâine, de la ora 16:00, cu CSKA Sofia.
