România la Mondialul din 1934, cu „David Beckham” al epocii, primul selecționer străin din istoria „tricolorilor” - Antena Sport

După experiența de succes la Mondialul din 1930, unde a fost printre cele patru echipe europene prezente, România a mers și la următoarea ediție, din Italia, în 1934. „Tricolorii” s-au calificat dintr-o grupă cu Elveția și Iugoslavia, după o victorie în meciul decisiv cu țara vecină.
Pe 29 aprilie 1934, România a învins Iugoslavia pe Stadionul Republicii, în fața a 20.000 de spectatori. Sándor Schwartz, în minutul 31, a deschis scorul pentru ai noștri, dar oaspeții au egalat cu 19 minute înainte de final. În minutul 74, Ștefan Dobay a marcat golul care a adus calificarea României la turneul din Italia.
Selecționerul străin numit cu doar 13 zile înaintea Mondialului
Calificată la Mondial sub conducerea antrenorului Constantin Rădulescu, România a mers în Italia cu un alt tehnician. Cu 13 zile înaintea meciului cu Cehoslovacia, de la Trieste, pe bancă a fost instalat austriacul Josef Uridil, primul antrenor străin din istoria echipei naționale. O mișcare surprinzătoare, neașteptată de nimeni. Oficialii Federației își doreau un nume mare, cunoscut, care să-i conducă pe „tricolori” în Italia.
Josef Uridil, un star al epocii, popular în toată Europa, era cel mai la îndemână. Fost internațional austriac de mare succes și golgheter al lui Rapid Viena, Uridil se afla deja în România, unde o antrena pe Ripensia Timișoara. Drept urmare, lotul deplasat de „tricolori” la Cupa Mondială a fost format, în majoritate, din fotbaliști ai Ripensiei.
Josef Uridil, un veritabil David Beckham al epocii
Josef Uridil, zis și „Pepi” sau „Tancul”, era un personaj fascinant, multilateral dezvoltat. Printre altele, veteran al Primului Război Mondial, unde și fusese rănit pe front. Fotbalist de clasă și mai apoi antrenor, unul avangardist pentru vremurile sale, „Pepi” era și un antreprenor de succes. Și-a dezvoltat propriul brand de bere, deși el personal nu consuma alcool, precum și altul de dulciuri, cu bomboane și ciocolată.
Berea lui a avut succes uriaș în Viena, mai ales printre suporterii echipei Rapid. Pe deasupra, Uridil cochetase multă vreme și cu actoria. În anii 1920, a jucat în mai multe filme, cel mai cunoscut fiind Pflicht und Ehre (Datorie și Onoare), în 1924, unde s-a interpretat chiar pe el însuși!
Pregătire controversată: fără amicale și cu (prea multă) odihnă
Pregătirea României pentru Italia 1934 a fost oarecum controversată. Josef Uridil a refuzat orice amical în Italia înaintea meciului cu Cehoslovacia, pentru că își dorea ca jucătorii să fie odihniți, la capătul unui sezon intern solicitant.
Mai mult, Uridil nu a pus accent nici pe antrenamentele fizice și tactice, considerând că principalul obiectiv este ca jucătorii români să fie cu moralul ridicat, relaxați și bine pregătiți
psihologic. La un lucru austriacul ținea însă în mod expres: disciplina. Orice abatere era sancționată, indiferent de numele jucătorului.
România a condus la pauză viitoarea finalistă
Pe 27 mai 1934, pe Stadio Littorio din Trieste, România a întâlnit Cehoslovacia. Avea să rămână singurul meci al „tricolorilor” la acel Mondial, chit că Ștefan Dobay a deschis scorul în minutul 11, cu un șut puternic de la distanță. Silviu Bindea a fost aproape să dubleze avantajul, dar a ratat și România a intrat cu „doar” 1-0 la pauză.
Lucrurile însă păreau sub control pentru români, mai ales că Josef Uridil se temea mai cu seamă de startul jocului. Cehoslovacia era o mașinărie de fotbal în acei ani, dar selecționerul era sigur că dacă România scapă cu bine de primele minute ale jocului, o poate învinge.
Cehoslovacia, mai proaspătă în a doua repriză
Din păcate, Cehoslovacia a răsturnat scorul în a doua repriză. Puč și Nejedlý, în minutele 50 și 67, au marcat, iar România a plecat acasă. Până la urmă, deși cu energia conservată înaintea meciului, „tricolorii” n-au rezistat fizic în fața adversarilor, care făcuseră o pregătire dură, în munți, înaintea Cupei Mondiale.
Singura consolare? Cehoslovacia a fost aproape de titlul mondial în acea vară. După ce a trecut în sferturi de Elveția, a învins și Germania în semifinale. Doar Italia, gazda susținută intens de Benito Mussolini, a putut să o învingă, cu 2-1, după prelungiri, în marea finală.
Josef Uridil, un singur meci pe banca României
Josef Uridil a părăsit banca echipei naționale după acea înfrângere, care a rămas practic singurul său meci ca antrenor al României. Și-a continuat cariera de tehnician, la diverse cluburi din Iugoslavia, Elveția, Germania și Austria natală.
După Al Doilea Război Mondial, popularitatea sa a scăzut drastic, la fel și afacerile sale. Nu doar din cauza crizei economice și a diluării faimei sale, ci și pentru că Josef Uridil a fost membru al Partidului Nazist (NSDAP). A murit la 66 de ani, în 1962, la Viena.
