România la Mondialul din 1934, cu „David Beckham” al epocii, primul selecționer străin din istoria „tricolorilor” - Antena Sport

După experiența de succes la Mondialul din 1930, unde a fost printre cele patru echipe europene prezente, România a mers și la următoarea ediție, din Italia, în 1934. „Tricolorii” s-au calificat dintr-o grupă cu Elveția și Iugoslavia, după o victorie în meciul decisiv cu țara vecină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe 29 aprilie 1934, România a învins Iugoslavia pe Stadionul Republicii, în fața a 20.000 de spectatori. Sándor Schwartz, în minutul 31, a deschis scorul pentru ai noștri, dar oaspeții au egalat cu 19 minute înainte de final. În minutul 74, Ștefan Dobay a marcat golul care a adus calificarea României la turneul din Italia.

Selecționerul străin numit cu doar 13 zile înaintea Mondialului

Calificată la Mondial sub conducerea antrenorului Constantin Rădulescu, România a mers în Italia cu un alt tehnician. Cu 13 zile înaintea meciului cu Cehoslovacia, de la Trieste, pe bancă a fost instalat austriacul Josef Uridil, primul antrenor străin din istoria echipei naționale. O mișcare surprinzătoare, neașteptată de nimeni. Oficialii Federației își doreau un nume mare, cunoscut, care să-i conducă pe „tricolori” în Italia.

Josef Uridil, un star al epocii, popular în toată Europa, era cel mai la îndemână. Fost internațional austriac de mare succes și golgheter al lui Rapid Viena, Uridil se afla deja în România, unde o antrena pe Ripensia Timișoara. Drept urmare, lotul deplasat de „tricolori” la Cupa Mondială a fost format, în majoritate, din fotbaliști ai Ripensiei.

Josef Uridil, un veritabil David Beckham al epocii

Josef Uridil, zis și „Pepi” sau „Tancul”, era un personaj fascinant, multilateral dezvoltat. Printre altele, veteran al Primului Război Mondial, unde și fusese rănit pe front. Fotbalist de clasă și mai apoi antrenor, unul avangardist pentru vremurile sale, „Pepi” era și un antreprenor de succes. Și-a dezvoltat propriul brand de bere, deși el personal nu consuma alcool, precum și altul de dulciuri, cu bomboane și ciocolată.