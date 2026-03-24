Românul cu ofertă de la Galatasaray. Daniel Pancu confirmă: “Sunt șanse să plece”

Umit Akdag (22 de ani) e aproape de transferul mult-visat! Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor e dorit de liderul din campionatul Turciei, Galatasaray. Informaţia a fost confirmată şi de Daniel Pancu, fostul lui selecţioner de la naţionala României de tineret.
Daniel Pancu a vorbit recent despre situaţia lui Umit Akdag, care a refuzat să joace la prima reprezentativă a României.
Tehnicianul celor de la CFR Cluj crede că Umit Akdag ar urma să joace la o echipă de top a Turciei, după prestațiile bune de la Alanyaspor, unde este coleg cu Ianis Hagi.
“Akdag e bine, joacă meci de meci. Îl vor mai multe echipe, inclusiv Galatasaray. Sunt șanse să plece la vară”, a declarat Pancu.
Tehnicianul crede că în curând Akdag va face trecerea către naţionala mare a Turciei.
“Să joace pentru România? Acum nu venea în niciun caz. Chiar dacă ar fi acceptat să joace pentru noi, contra Turciei nu juca. Sunt șanse mai mari să joace pentru Turcia”, a mai spus Daniel Pancu, la Digi Sport.
Umit Akdag are cetăţenie română şi turcă şi a refuzat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu, după ce a evoluat pentru echipa naţională de tineret a României în 10 partide şi a marcat de două ori.
- Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
- Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
- Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”
- Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
- Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță