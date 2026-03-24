Românul cu ofertă de la Galatasaray. Daniel Pancu confirmă: “Sunt șanse să plece”

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 12:47

Umit Akdag (22 de ani) e aproape de transferul mult-visat! Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor e dorit de liderul din campionatul Turciei, Galatasaray. Informaţia a fost confirmată şi de Daniel Pancu, fostul lui selecţioner de la naţionala României de tineret.

Daniel Pancu a vorbit recent despre situaţia lui Umit Akdag, care a refuzat să joace la prima reprezentativă a României.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj crede că Umit Akdag ar urma să joace la o echipă de top a Turciei, după prestațiile bune de la Alanyaspor, unde este coleg cu Ianis Hagi.

“Akdag e bine, joacă meci de meci. Îl vor mai multe echipe, inclusiv Galatasaray. Sunt șanse să plece la vară”, a declarat Pancu.

Tehnicianul crede că în curând Akdag va face trecerea către naţionala mare a Turciei.

“Să joace pentru România? Acum nu venea în niciun caz. Chiar dacă ar fi acceptat să joace pentru noi, contra Turciei nu juca. Sunt șanse mai mari să joace pentru Turcia”, a mai spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Umit Akdag are cetăţenie română şi turcă şi a refuzat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu, după ce a evoluat pentru echipa naţională de tineret a României în 10 partide şi a marcat de două ori.

Loading ... Loading ...
