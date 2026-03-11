Colegul lui Ianis Hagi, Umit Akdag, e dorit de Galatasaray! Oferta pentru Alanyaspor - Antena Sport

Umit Akdag (22 de ani) e aproape de transferul mult-visat! Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor e dorit de liderul din campionatul Turciei, Galatasaray.

Akdag a fost la un pas de un transfer la Trabzonspor în iarnă, dar suma de 5 milioane de euro nu a fost pe placul formaţiei Alanyaspor, care a cerut cu un milion mai mult.

Umit Akdag ar putea ajunge la Galatasaray! Gruparea “Cim Bom Bom” oferă 6 milioane de euro

Potrivit jurnaliştilor turci de la Takvim, Galatasaray oferă în schimbul lui Umit Akdag 6 milioane de euro, adică exact suma cerută de Alanyaspor.

Cotat la 4 milioane de euro de către transfermarkt.com, Umit Akdag a jucat în acest sezon în 23 de meciuri în campionat, reuşind un gol şi două assist-uri pentru Alanyaspor.

Akdag a jucat pentru naţionala U21 a României la Europeanul din 2025, marcând în ultimul meci al tricolorilor mici, 1-2 cu Slovacia. Akdag îşi doreşte să evolueze pentru naţionala mare a Turciei, refuzând România la seniori.