Românul cu părinți iranieni care joacă la „capătul lumii” și e fan Dinamo de mic: „Ar fi o bucurie să joc la națională”

În urmă cu două luni, un fundaș român a ajuns în cel mai exotic campionat din Europa, la „capătul lumii”, așa cum numeau Gibraltarul grecii antici. Fundașul central Arash Ghaseme a semnat cu FC Hound Dogs, club care în acest sezon a fost primit în Gibraltar Football League, singura ligă din teritoriul aflat la sud de Spania.
În vârstă de 23 de ani, Ghaseme a ajuns în Gibraltar după ce a jucat timp de cinci luni în ligile inferioare din Polonia. „Am ajuns acolo după ce speranțele mele în fotbal decăzuseră ușor, ușor. Într-un final, am dat de un impresar iranian care mi-a găsit o echipă în Polonia”, povestește Arash, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Arash Ghaseme a crescut în România, din părinți iranieni
Arash Ghaseme este născut și crescut în București, unde a absolvit Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS. Părinții lui sunt amândoi din Iran, așa că apărătorul are dublă cetățenie, română și iraniană.
„Am început să joc fotbal la 8 ani, la CS Dinamo. Apoi m-am mutat la ACS FC Dinamo, echipa domnului Nicolae Badea. L-am avut antrenor pe Tudor Chiacu, cu care am și debutat la liga a patra. Am jucat patru ani aici, l-am avut antrenor și pe Andrei Cristea, când am ratat promovarea în a treia ligă”, spune el.
Cum e fotbalul în Polonia: „Nivel bun, mai fizic decât la noi!”
După alți doi ani în ligile inferioare din România, la Progresul, Ghaseme s-a transferat în Polonia, la același nivel, la echipa Pcimianka Pcim. „În cinci luni, am jucat 18 meciuri ca titular în campionat și două în Cupă. Acomodarea în Polonia a fost destul de grea, deoarece la acel nivel nu se vorbește limba engleză, așa că a trebuit să învăț câteva cuvinte în poloneză.
Ca nivel, fotbalul din Polonia mi s-a părut un pic mai bun față de ligile în care am jucat eu în România. E un joc mai fizic acolo, iar înfrastructura la ei e un pic peste ce avem noi”, explică apărătorul central.
Fotbal la „capătul lumii”, pe vânt și ploi
Ajuns în Gibraltar ca să „întărească opțiunile defensive ale echipei”, după cum anunța FC Hound Dogs pe contul oficial, Arash Ghaseme a găsit o echipă la început de drum, care abia în această stagiune a primit dreptul să se bată cu granzii Lincoln Red Imps sau St Joseph’s.
„Nivelul de aici e mai ridicat față de campionatele unde am jucat până acum. Stilul e însă foarte diferit. E vânt puternic, sunt ploi, unele meciuri chiar s-au reprogramat. La stadion vin familiile jucătorilor, câțiva localnici și uneori staff-urile celorlalte echipe din campionat”, spune Ghaseme.
● 2 meciuri a apucat să joace Arash Ghaseme pentru Hound Dogs până acum.
● Hound Dogs este o „multinațională”, cu fotbaliști din Anglia, Scoția, Palestina, Olanda, Republica Centrafricană, Kosovo, SUA, Algeria sau Jamaica!
Salarii mici și jucători cu al doilea job: „Am agenția mea de turism!”
În Gibraltar, fotbalul e semi-profesionist, iar salariile sunt undeva la circa 1500 de lire pe lună, asta în contextul în care chiriile în teritoriul britanic cu doar 40 de mii de locuitori pornesc de la 1000 de lire, pentru o garsonieră! Din acest motiv, mulți jucători din campionat au și un al doilea job, în afară de fotbal.
Ca mai toți străinii din Gibraltar, și Arash Ghaseme locuiește în Spania, în orașul de lângă graniță, La Línea de la Concepción. „Salariile sunt mici, doar Lincoln Red Imps și St Joseph’s plătesc mai mult. Dar m-am acomodat ușor, oamenii de aici sunt mai calzi și vorbesc limba engleză. Lumea te salută pe stradă, toți se știu între ei. Nu am vrut să mă angajez, eu am un venit din agenția mea de turism de care mă ocup în timpul liber, când nu am antrenamente sau meciuri.”
● În acest sezon, campioana Lincoln Red Imps a jucat în faza grupei în Conference League și a încheiat pe locul 26, ratând în ultima etapă calificarea în play-off.
● Gibraltar se întinde pe 6,8 kilometri, iar în țară există doar două stadioane. Unul dintre ele, Victoria, este în renovare, așa că toate meciurile din Gibraltar se joacă la Europa Point.
E fan Dinamo de mic și ar juca pentru naționala României
Arash Ghaseme spune că este „fan Dinamo de mic” și că i-ar plăcea să joace pentru clubul din Ștefan cel Mare. „Practic fotbalul mai mult din pasiune decât pentru bani. Mi-aș dori să evoluez în prima ligă din România, să demonstrez ce pot. Apoi, dacă s-ar putea, aș vrea să joc într-un campionat din top 5, poate în Serie A sau La Liga”, spune el.
Cu dublă cetățenie, Ghaseme ar putea juca atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Iranului, despre care spune că vrea să o vadă la Mondialul de la vară. „Alegerea e destul de grea, dar naționala nu se refuză, oricare ar fi ea. Pentru părinții mei ar fi o bucurie să joc pentru Iran, dar pentru mine ar fi să evoluez la naționala României. Aici m-am născut, aici am crescut și mă identific mai mult cu oamenii din România”, încheie Arash.
