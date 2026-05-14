“Domne, stai puţin!”. A răbufnit după ce a aflat arbitrul delegat la “finala” Universitatea Craiova – U Cluj

Ion Crăciunescu a răbufnit când a aflat arbitrul delegat la “finala” de titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30.
Cele două se vor înfrunta la câteva zile după finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost 0-0, iar la penalty-uri a fost 6-5, în favoarea oltenilor.
A răbufnit după ce a aflat arbitrul delegat la “finala” Universitatea Craiova – U Cluj
Marcel Bîrsan a fost delegat la duelul care poate decide titlul în Liga 1, notează fanatik.ro. În camera VAR va fi Cătălin Popa, cel care a fost şi la derby-ul câştigat de olteni cu Dinamo în returul play-off-ului, scor 2-1. Meciul a stârnit controverse uriaşe, după Steven Nsimba s-a aflat în poziţie de offside la faza golului victoriei, marcat pe final.
Ion Crăciunescu nu s-a putut abţine şi l-a criticat pe Kyros Vassaras pentru delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul din Bănie de duminică. Fostul arbitru a avut o reacţie dură şi nu şi-a putut explica alegerea făcută de şeful CCA.
“În mod normal, la un asemenea meci trebuie să delegi cel mai bun arbitru pe care îl ai. Dacă cei de pe lista FIFA nu sunt între primii arbitri, nu știu ce caută acolo atunci. E o nedumerire pentru toată lumea! Pentru ce nu delegi tu un arbitru FIFA?
Domne, stai puțin, noi suntem singurii care avem un conducător străin care conduce CCA. În ce țară din lume se mai întâmplă asta? Vassaras nici măcar nu are habar pe ce lume este. Dacă nu am fi avut arbitri mari, înțelegeam, dar așa…
Te uiți pe lista FIFA și alegi de acolo, îi pui în ordine la un asemenea meci. Dacă vrei să arbitreze un derby, pui numărul 1 din România, nu te joci. Cred că Istvan Kovacs trebuia delegat, este numărul 1. Arbitrează meciuri internaționale și nu arbitrează la noi?”, a declarat Ion Crăciunescu, conform digisport.ro.
Înaintea confruntării directe, Universitatea Craiova are un avans de un punct faţă de U Cluj. În cazul în care se vor impune, atunci oltenii vor deveni campioni, cu o etapă înainte de finalul sezonului.
