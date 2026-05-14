“Domne, stai puţin!”. A răbufnit după ce a aflat arbitrul delegat la “finala” Universitatea Craiova – U Cluj

Ion Crăciunescu a răbufnit când a aflat arbitrul delegat la “finala” de titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două se vor înfrunta la câteva zile după finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost 0-0, iar la penalty-uri a fost 6-5, în favoarea oltenilor.

A răbufnit după ce a aflat arbitrul delegat la “finala” Universitatea Craiova – U Cluj

Marcel Bîrsan a fost delegat la duelul care poate decide titlul în Liga 1, notează fanatik.ro. În camera VAR va fi Cătălin Popa, cel care a fost şi la derby-ul câştigat de olteni cu Dinamo în returul play-off-ului, scor 2-1. Meciul a stârnit controverse uriaşe, după Steven Nsimba s-a aflat în poziţie de offside la faza golului victoriei, marcat pe final.

Ion Crăciunescu nu s-a putut abţine şi l-a criticat pe Kyros Vassaras pentru delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul din Bănie de duminică. Fostul arbitru a avut o reacţie dură şi nu şi-a putut explica alegerea făcută de şeful CCA.

“În mod normal, la un asemenea meci trebuie să delegi cel mai bun arbitru pe care îl ai. Dacă cei de pe lista FIFA nu sunt între primii arbitri, nu știu ce caută acolo atunci. E o nedumerire pentru toată lumea! Pentru ce nu delegi tu un arbitru FIFA?