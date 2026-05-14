“Stai în banca ta. Anul ăsta, iei notiţe”. Adrian Mutu l-a apărat pe Cristi Chivu şi l-a făcut praf pe Jose Mourinho

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 13:46

Adrian Mutu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Adrian Mutu l-a apărat pe Cristi Chivu şi l-a făcut praf pe Jose Mourinho. “Briliantul” a intervenit, după ce italienii l-au întrebat constant pe antrenorul român de la Inter despre “The Special One”.

Cristi Chivu a reuşit eventul la Inter, în acest sezon, cucerind Cupa Italiei după o victorie clară cu Lazio, scor 2-0, în finala de pe Olimpico.

După al doilea trofeu cucerit cu Inter, Cristi Chivu a evitat să mai răspundă întrebărilor privind comparaţia cu Jose Mourinho. “The Special One” a fost ultimul antrenor al nerazzurrilor care a reuşit eventul, în 2010, când Chivu era elevul său la Inter.

Adrian Mutu a oferit o reacţie dură şi a transmis că Jose Mourinho ar trebui să ia lecţii de la Cristi Chivu în acest sezon, ţinând cont de succesul uriaş pe care românul l-a avut în prima sa stagiune petrecută pe banca lui Inter.

“Am văzut foarte multe întrebări despre Mourinho, îi puneau și tot nu înțeleg de ce. Aici e vorba despre Cristi Chivu, nu despre Jose Mourinho, indiferent ce a făcut Mourinho. Unele întrebări mi s-au părut și mie chiar prea exagerate. Întrebau dacă antrenorul ăla… Dacă Jose Mourinho nu știu ce. Au fost vreo patru întrebări despre Jose Mourinho, dar Cristi a știu să le răspundă când le-a zis că acum el este acolo, nu Jose Mourinho.

Cristi a demonstrat că își merită locul acolo. A câștigat Cupa și campionatul și tu tot pui întrebări despre Mourinho… mamă ce mare influență a avut asupra lui Cristi. Zici că a luat Mourinho campionatul. Mourinho cam cu asta a rămas în ultimul timp… Cu toate că e un antrenor respectat în lumea fotbalului și a câștigat foarte multe trofee, dar în ultimul timp a rămas mai mult cu declarațiile… Putea să fie mult mai laudativ la adresa lui Cristi Mai, mai generos. L-am văzut și eu reținut… A câștigat Cristi acum, stai în banca ta!. Anul ăsta, Mourinho trebuia să ia notițe de la Chivu, nu invers”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

