Cutremur la AC Milan! Allegri s-a certat cu Ibrahimovic, ruptura e inevitabilă! Cassano e și el implicat

AC Milan a fost o perioadă lungă candidată la titlu în Serie A, însă finalul de sezon este unul dezamăgitor: echipa se află pe locul 4, cu două puncte peste Como, cu două etape înainte de finalul sezonului, și riscă să rateze calificarea în UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă în prima parte a campionatului, Milan a avut o serie de 24 de meciuri fără înfrângere, acum echipa „gâfâie”. Iar un posibil motiv este ruptura dintre antrenorul echipei, Massimiliano Allegri, și Zlatan Ibrahimovic.

Relația Allegri-Zlatan, compromisă

Corriere della Sera scrie că mai mulți oficiali ai clubului, Giorgio Furlani, Igli Tare și Geoffrey Moncada riscă să sufere consecințele sezonului ratat, iar Allegri este hotărât să plece, indiferent dacă echipa se califică în UCL sau nu. Un motiv este relația cu consilierul senior al conducerii clubului, Zlatan Ibrahimovic.

Allegeri și Ibrahimovic au avut o ceartă după înfrângerea cu Napoli din luna aprilie. De la acel moment, Zlatan nu a mai fost văzut câteva săptămâni la baza de la Milanello. Allegri și Zlatan au o relație proastă încă de când suedezul juca la Milan și, aparent, are discuții frecvente cu Antonio Cassano, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Allegri.

Un alt motiv pentru disputa dintre cei doi este faptul că Ibrahimovic ar fi discutat cu mai mulți jucători din echipă, inclusiv Youssouf Fofana și Rafael Leao, și le-a dat sfaturi tactice, lucru care nu era în fișa postului.