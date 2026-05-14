Costel Gâlcă a ieşit la atac şi i-a dat replica lui Victor Angelescu: “Dacă vrei să fii profesionist, trebuie să iei măsuri”

Costel Gâlcă a ieşit la atac şi i-a dat replica lui Victor Angelescu. Preşedintele de la Rapid s-a declarat dezamăgit de tot ce se întâmplă la echipă, inclusiv de antrenor, după eşecul suferit în runda trecută cu U Cluj, scor 0-1.

Rapid a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie, în play-off. În următoarea etapă, giuleştenii se vor duela cu FC Argeş, în încercarea de a pune presiune pe Dinamo, în vederea locului de baraj. Cu două etape rămase de disputat, trupa de sub Grant e la cinci puncte distanţă de rivalii “câini”, care sunt pe locul patru.

La conferinţa de presă premergătoare partidei cu FC Argeş, Costel Gâlcă a fost întrebat despre declaraţiile oferite de Victor Angelescu. Antrenorul nu s-a ferit să vină cu replica, subliniind că nu s-au luat măsuri la timp la clubul de sub Grant.

“(N.r. Victor Angelescu a spus că e dezamăgit de dvs) Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, am spus lucruri, nu la conferinţa de presă, dar le-am spus în şedinţe. Le ştiau destul de clar, trebuia să luăm nişte decizii şi în funcţie de asta, să poţi să gestionezi mai bine situaţia. Nu s-au luat.

Nu e vorba de jucători, e vorba de ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să fii profesionist, vrei să te baţi la campionat sau cupe europene, trebuie să iei măsuri, indiferent că e la început, pe parcurs sau la sfârşit. Trebuie. Şi nu s-au luat“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.