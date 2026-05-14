Costel Gâlcă a ieşit la atac şi i-a dat replica lui Victor Angelescu: “Dacă vrei să fii profesionist, trebuie să iei măsuri”

Costel Gâlcă a ieşit la atac şi i-a dat replica lui Victor Angelescu. Preşedintele de la Rapid s-a declarat dezamăgit de tot ce se întâmplă la echipă, inclusiv de antrenor, după eşecul suferit în runda trecută cu U Cluj, scor 0-1.
Rapid a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie, în play-off. În următoarea etapă, giuleştenii se vor duela cu FC Argeş, în încercarea de a pune presiune pe Dinamo, în vederea locului de baraj. Cu două etape rămase de disputat, trupa de sub Grant e la cinci puncte distanţă de rivalii “câini”, care sunt pe locul patru.
Costel Gâlcă a ieşit la atac şi i-a dat replica lui Victor Angelescu
La conferinţa de presă premergătoare partidei cu FC Argeş, Costel Gâlcă a fost întrebat despre declaraţiile oferite de Victor Angelescu. Antrenorul nu s-a ferit să vină cu replica, subliniind că nu s-au luat măsuri la timp la clubul de sub Grant.
“(N.r. Victor Angelescu a spus că e dezamăgit de dvs) Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, am spus lucruri, nu la conferinţa de presă, dar le-am spus în şedinţe. Le ştiau destul de clar, trebuia să luăm nişte decizii şi în funcţie de asta, să poţi să gestionezi mai bine situaţia. Nu s-au luat.
Nu e vorba de jucători, e vorba de ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să fii profesionist, vrei să te baţi la campionat sau cupe europene, trebuie să iei măsuri, indiferent că e la început, pe parcurs sau la sfârşit. Trebuie. Şi nu s-au luat“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.
De asemenea, Costel Gâlcă a transmis că marea problemă de la Rapid, din acest sezon, a reprezentat-o situaţia privind accidentările. El s-a declarat nemulţumit de cum au fost gestionate de club.
“(N.r. Sălceanu spunea că problema este mentală) Problema este mult mai mare, mulţi accidentaţi, dacă ne uităm pe bancă sau în lot. Cu jucători importanţi, din punctul meu de vedere, nu s-au gestionat bine. Este un punct foarte important. De aceea arătăm aşa, în momentul de faţă.
(N.r. Mesajul pentru jucători) La fiecare meci îmi doresc atitudine, să câştigăm meciul. Nu este uşor, mulţi jucători care puteau să fie titulari, nu sunt, atunci e greu, am avut multe accidentări. (N.r. De ce această situaţie, cu multe accidentări) Vin dinainte. Clubul ştie foarte bine, le-am spus de multe ori, şi anul trecut. Dacă s-a luat decizia de a continua aşa, e foarte greu, acum se vede rezultatul”, a mai spus Costel Gâlcă.
- Doi jucători pot prinde transferul carierei, după finala Cupei României. Anunţul lui Adrian Ilie: “Le-am spus şi de Boateng”
- Mihai Stoica anunţă dezastrul la o echipă din Liga 1: “N-au licenţă. Degeaba se chinuie”
- Mihai Rotaru, aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după câştigarea Cupei României: “Să urce preţul”
- Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după ce Univ. Craiova a câştigat Cupa României: “100%”
- Chemat de Gigi Becali la FCSB, Mihai Pintilii a dat imediat răspunsul: „Am discuții”