Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Schimbare majoră anunțată de administrația Trump, chiar înainte de Mondial: „Renunțăm la garanții!”

Schimbare majoră anunțată de administrația Trump, chiar înainte de Mondial: „Renunțăm la garanții!”

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 13:16

Comentarii
Schimbare majoră anunțată de administrația Trump, chiar înainte de Mondial: Renunțăm la garanții!”

Donald Trump şi Gianni Infantino / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Administraţia Trump a suspendat obligativitatea ca vizitatorii din cinci ţări calificate la Cupa Mondială să plătească o garanţie de până la 15.000 de dolari pentru a intra în Statele Unite cu ocazia turneului final, relatează The Guardian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Bilet în loc de garanție

Departamentul de Stat al SUA a impus anul trecut obligaţia de depunere a unei garanţii pentru ţările despre care a afirmat că înregistrează rate ridicate de persoane care depăşesc durata de şedere permisă de viză şi alte probleme de securitate, ca parte a unei campanii mai ample de combatere a imigraţiei ilegale.

Călătorii care se deplasează în SUA din 50 de ţări sunt obligaţi să plătească această garanţie, iar cinci dintre aceste ţări s-au calificat la Cupa Mondială: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeş, Senegal şi Tunisia.

Cu toate acestea, suporterilor din aceste ţări li s-a acordat o derogare temporară, cu condiţia să deţină un bilet valabil pentru Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

„Statele Unite sunt încântate să organizeze cea mai mare şi mai bună Cupă Mondială FIFA din istorie”, a declarat miercuri pentru Associated Press Mora Namdar, secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare. „Renunţăm la garanţiile de viză pentru suporterii eligibili care au cumpărat bilete la Cupa Mondială” şi s-au înscris în sistemul FIFA Pass, care permite programarea rapidă a interviurilor pentru viză.

Această derogare reprezintă o relaxare rară a cerinţelor de imigrare sub actuala administraţie şi va uşura sarcinile de călătorie pentru cel puţin o parte dintre vizitatorii care vin în SUA pentru Cupa Mondială, care începe la 11 iunie şi este găzduită în comun de SUA, Canada şi Mexic.

Jucătorii echipelor participante la Cupa Mondială, antrenorii şi o parte din personal erau deja scutiţi de cerinţa garanţiei, ca parte a ordinelor administraţiei de a acorda prioritate procesării vizelor pentru turneu. Fanii obişnuiţi, chiar dacă aveau bilete confirmate, nu fuseseră scutiţi până miercuri.

Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mânăBăieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Reclamă

Administraţia a luat măsuri drastice pentru a restricţiona imigraţia, într-un mod pe care criticii îl consideră incompatibil cu mesajul de unitate pe care Cupa Mondială ar trebui să îl transmită.

De exemplu, administraţia a interzis vizitatorii din Iran şi Haiti, deşi jucătorii, antrenorii şi restul personalului de sprijin sunt exceptaţi. Vizitatorii din Coasta de Fildeş şi Senegal, care s-au calificat şi ele la Cupa Mondială, se confruntă cu restricţii parţiale în cadrul unei versiuni extinse a acestei interdicţii de călătorie.

Călătorii străini se confruntă, de asemenea, cu noi cerinţe privind prezentarea istoricului lor de pe reţelele de socializare, în timp ce administraţia Trump a mobilizat recent agenţi ai Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA în aeroporturi, pe fondul întreruperii plăţilor către personalul Administraţiei pentru Securitatea Transporturilor. Aceste măsuri au determinat Amnesty International şi grupurile pentru drepturile omului să emită un „avertisment de călătorie pentru Cupa Mondială”, care îi avertizează pe călători cu privire la climatul din SUA. Într-un raport publicat luna aceasta, principalul grup de advocacy pentru hotelurile din SUA a dat vina pe barierele legate de vize şi pe alte probleme geopolitice pentru „suprimarea semnificativă a cererii internaţionale”, ceea ce a dus la rezervări hoteliere pentru turneu cu mult sub ceea ce se anticipase iniţial.

Asociaţia Americană a Hotelurilor şi Cazărilor a declarat că turiştii sunt îngrijoraţi de posibilitatea unor termene lungi de aşteptare pentru obţinerea vizelor şi de creşterea taxelor, precum şi de incertitudinea legată de modul în care sunt procesate cererile lor de intrare în SUA.

Cerinţele privind garanţiile fac parte din efortul mai amplu al administraţiei de a lua măsuri împotriva migranţilor care călătoresc în SUA cu vize temporare, dar rămân în ţară după expirarea acestora. Solicitanţii de viză din ţările vizate sunt obligaţi să plătească garanţii în valoare de 5.000, 10.000 sau 15.000 de dolari, care vor fi rambursate dacă solicitantul respectă condiţiile vizei sau dacă cererea de viză este respinsă.

News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
Observator
O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv
Fanatik.ro
Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț