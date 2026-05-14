Schimbare majoră anunțată de administrația Trump, chiar înainte de Mondial: „Renunțăm la garanții!”

Administraţia Trump a suspendat obligativitatea ca vizitatorii din cinci ţări calificate la Cupa Mondială să plătească o garanţie de până la 15.000 de dolari pentru a intra în Statele Unite cu ocazia turneului final, relatează The Guardian.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Bilet în loc de garanție

Departamentul de Stat al SUA a impus anul trecut obligaţia de depunere a unei garanţii pentru ţările despre care a afirmat că înregistrează rate ridicate de persoane care depăşesc durata de şedere permisă de viză şi alte probleme de securitate, ca parte a unei campanii mai ample de combatere a imigraţiei ilegale.

Călătorii care se deplasează în SUA din 50 de ţări sunt obligaţi să plătească această garanţie, iar cinci dintre aceste ţări s-au calificat la Cupa Mondială: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeş, Senegal şi Tunisia.

Cu toate acestea, suporterilor din aceste ţări li s-a acordat o derogare temporară, cu condiţia să deţină un bilet valabil pentru Cupa Mondială.