"S-a născut Interul lui Chivu?". Răspunsul de clasă dat de român după victoria cu River de la Mondialul Cluburilor - Antena Sport

“Am făcut un meci serios, am jucat bine. În prima repriză am fost puţin surpinşi de intensitatea şi agresivitatea lor pe mingea a doua, am fost puţin nepregătiţi.

În repriza a doua am rezolvat asta ridicându-ne nivelul de intensitate şi de dorinţă ca să câştigăm duelurile, suntem capabili să jucăm şi aşa. Meciul a fost excelent din toate punctele de vedere, pentru că am câştigat toate duelurile.”

Cristi Chivu, momente incredibile la finalul meciului Inter – River Plate

Argentinienii au terminat partida cu doi oameni în minus, după eliminările lui Martinez Quarta şi Gonzalo Montiel. După fluierul de final, Acuna l-a fugărit pe teren pe Dumfries, iar Chivu a fost printre cei care au intervenit.