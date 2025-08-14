Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină - Antena Sport

FCSB a fost una dintre cele mai vehemente echipe în startul de sezon în ceea ce privește arbitrajul. Aceste lucruri nu au fost trecute cu vederea, motiv pentru care Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru a da socoteală în fața Comisiei de Disciplină și Etică de la FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele mai furioase comentarii ale celor doi au venit după eșecurile cu Farul și Dinamo din campionat.

Tănase și Stoica, la Comisia de Disciplină a FRF. Mirel Rădoi e și el vizat

Potrivit GSP, cei doi oameni de la FCSB vor trebui să își prezinte explicațiile în fața Comisiei de Discplină și Etică pe 20 august, la următorul termen, ținând cont că acum se află în Kosovo pentru “dubla” cu cei de la Drita. Mihai Stoica a fost extrem de vehement în ultima perioadă la adresa arbitrajelor pe care le-a considerat împotriva echipei pe care o prezidează.

De asemenea, Florin Tănase a fost la rândul său vocal, prima dată după meciul cu Farul, duel marcat de eliminarea controversată a lui Târnovanu și de un penalty dictat în favoarea constănțenilor:

“Ce-a făcut în seara asta Găman… eu, sincer să fiu, n-am mai văzut. Să fii chemat de atâtea ori la VAR, săracul, vai de capul lui! A devenit sensibil in ultimul timp, chiar la meciul nostru. El a venit chitit.