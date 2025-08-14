Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 10:52

Florin Tănase - Mihai Stoica / Colaj Profimedia

FCSB a fost una dintre cele mai vehemente echipe în startul de sezon în ceea ce privește arbitrajul. Aceste lucruri nu au fost trecute cu vederea, motiv pentru care Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru a da socoteală în fața Comisiei de Disciplină și Etică de la FRF.

Cele mai furioase comentarii ale celor doi au venit după eșecurile cu Farul și Dinamo din campionat.

Tănase și Stoica, la Comisia de Disciplină a FRF. Mirel Rădoi e și el vizat

Potrivit GSP, cei doi oameni de la FCSB vor trebui să își prezinte explicațiile în fața Comisiei de Discplină și Etică pe 20 august, la următorul termen, ținând cont că acum se află în Kosovo pentru “dubla” cu cei de la Drita. Mihai Stoica a fost extrem de vehement în ultima perioadă la adresa arbitrajelor pe care le-a considerat împotriva echipei pe care o prezidează.

De asemenea, Florin Tănase a fost la rândul său vocal, prima dată după meciul cu Farul, duel marcat de eliminarea controversată a lui Târnovanu și de un penalty dictat în favoarea constănțenilor:

Ce-a făcut în seara asta Găman… eu, sincer să fiu, n-am mai văzut. Să fii chemat de atâtea ori la VAR, săracul, vai de capul lui! A devenit sensibil in ultimul timp, chiar la meciul nostru. El a venit chitit.

Nu știa ce să zică. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum. Suntem și noi fotbaliști, muncim, aveam nevoie de o victorie pentru moral. Din păcate, a venit Găman și ne-a luat punctele“, spunea atunci decarul FCSB.

La o etapă distanță, Tănase a pus din nou “tunurile” pe arbitri, respectiv pe Horațiu Feșnic, după meciul cu Dinamo: “Penalty dictat, nu-i mai înțelegi săracii de ei, te doare capul! Să ne explice și nouă, nici nu a căzut. E clar că fluieră cu intenție. Ce să vorbești cu ei? Că «Să vină căpitanul!», n-ai voie să vorbești cu ei. Nu știu ce i-a spus, nu sunt căpitan“.

Comisia Centrală a Arbitrilor a observat comentariile celor doi și a decis să îi reclame la Comisia de Disciplină de la FRF. Tănase și Stoica nu sunt singurii vizați, deoarece și Universitatea Craiova se află pe listă ca urmare a unui comentariu făcut de Mirel Rădoi după meciul din prima etapă cu UTA, scor 3-3: “Era o chestiune de timp până cineva lua roșu“.

