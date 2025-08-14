"Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili". UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei - Antena Sport

Închide meniul
"Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili". UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei

"Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili". UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei

“Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 10:21

Comentarii
Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei

UEFA a afișat un banner la Supercupa Europei / Profimedia

Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. Înainte de startul partidei de la Udine, cele două echipe s-au aliniat în mod tradițional în timpul festivității de deschidere, iar UEFA a afișat un banner cu tentă politică.

Forul european nu a specificat concret numele vreunei țări pe care o critică, însă jurnaliști de pretutindeni au dedus destul de ușor că este vorba despre Israel.

Mesajul transmis de UEFA în fața suporterilor și telespectatorilor

Pe bannerul expus de Uniunea Aosciațiilor Europene de Fotbal (UEFA) era scris următorul mesaj: “Opriți-vă din a omorî copii, opriți-vă din a omorî civili“. Jurnaliștii de la Marca au fost printre primii care au reacționat printr-un articol și au scris că textul expus de forul european era îndreptat către Israel.

De aproape doi ani de zile se desfășoară un război în Gaza între Israel și Palestina, iar primii menționați sunt blamați pentru atacurile civile constante pe care le desfășoară în zonă. Pe lângă mesajul de pe banner, UEFA și-a expus în mod indirect sprijinul pentru palestinieni aducând doi copii refugiați din țara respectivă la ceremonia de acordare a medaliilor, alături de Aleksander Ceferin.

Războiul din Gaza a marcat un deces inclusiv în lumea fotbalului, după ce Suleiman Al-Obeid, supranumit “Pele al Palestinei”, a fost ucis în urma unui atac aerian al Israelului. Inițial, UEFA a fost criticată de persoane pentru modul în care a anunțat decesul jucătorului fără să menționeze cauza. Mohamed Salah a avut o reacție “acidă” în acest sens la postarea forului european: “Puteți să ne spuneți cum a murit, unde și de ce?“.

Acum, UEFA a arătat cu ocazia Supercupei Europei modul în care critică atacurile israeliene din fășia Gaza.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Comentarii


